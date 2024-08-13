Стали известны подробности встречи Путина и президента Палестины

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В Ново-Огарево начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Об этом сообщает РИА Новости. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорится в сообщении.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — заявил Путин на открытии встречи.Российский лидер добавил, что в Москве с тревогой и сочувствием следят за гуманитарной катастрофой, которая разразилась в секторе Газа и делают все возможное, чтобы помочь Палестине. Например, РФ отправила палестинскому народу уже порядка 700 тонн грузов.
Путин отметил, что Россия имеет давние и глубокие отношения с арабскими странами, в том числе, Палестиной, и очень дорожит ими.
По словам президента РФ, корень всех проблем, связанных с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке, лежит в далеком прошлом. Он подчеркнул, что к конфликту привело игнорирование решений о создании независимого государства Палестина. Для крепкого и долгого мира в регионе, отметил Путин, нужно выполнить все решения ООН и создать полноценное палестинское государство.
Аббас, в свою очередь, сказал, что рассчитывает на поддержку от Москвы.
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