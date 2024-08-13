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Стали известны подробности встречи Путина и президента Палестины

В Ново-Огарево начались переговоры президента РФ Путина и главы Палестина Аббаса
13 августа 2024, 14:40
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В Ново-Огарево начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Палестина Махмуда Аббаса. Об этом сообщает РИА Новости. Лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество двух стран, говорится в сообщении.
«Всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках, но то, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Палестине, — безусловно, не остается без внимания с нашей стороны», — заявил Путин на открытии встречи.
Российский лидер добавил, что в Москве с тревогой и сочувствием следят за гуманитарной катастрофой, которая разразилась в секторе Газа и делают все возможное, чтобы помочь Палестине. Например, РФ отправила палестинскому народу уже порядка 700 тонн грузов.



Путин отметил, что Россия имеет давние и глубокие отношения с арабскими странами, в том числе, Палестиной, и очень дорожит ими.

По словам президента РФ, корень всех проблем, связанных с нынешней ситуацией на Ближнем Востоке, лежит в далеком прошлом. Он подчеркнул, что к конфликту привело игнорирование решений о создании независимого государства Палестина. Для крепкого и долгого мира в регионе, отметил Путин, нужно выполнить все решения ООН и создать полноценное палестинское государство.

Аббас, в свою очередь, сказал, что рассчитывает на поддержку от Москвы.

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Стало известно, чего хочет Запад от оппозиции в Грузии
Апхаидзе: Запад толкает оппозицию Грузии к перевороту после выборов в парламент
13 августа 2024, 14:59

Фото: iStock/Wirestock

Запад подталкивает оппозиционные силы в Грузии к государственному перевороту, который они планируют после парламентских выборов. Об этом сообщил политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе в беседе с РИА Новости. Оппозиционеры, по его словам, в законной борьбе не смогут набрать больше 25% голосов.
«Деструктивная оппозиция рвется к власти, они 12 лет мечтают о реванше. Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25% голосов», — заявил политолог.
Апхаидзе отметил, что Запад оправдывает и одобряет каждое решение оппозиции, тем самым толкая ее к более радикальным мерам, а НКО, связанные с ЕС и США, могут, в свою очередь, могут объявить, что правящая «Грузинская мечта» проиграла борьбу на выборах.

Однако вместе с тем политолог добавил, что действующее правительство в силах справиться с таким вызовом.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что президент его страны Саломе Зурабишвили — лишь «марионетка оппозиции», а при победе на выборах в парламент противников действующей власти в Грузии откроют второй фронт военного противостояния с Россией.

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В Евросоюзе встревожены созданной Польшей «зоной смерти»
Депутат ЕП раскритиковали Польшу за создание на границе «зоны смерти»
13 августа 2024, 14:45

Фото: iStock/macky_ch

Группа членов Европарламента от Италии направила обращение к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с критикой действий Польши, создавшей на границе с Белоруссией буферную зону, где нарушаются права человека.
Отмечается, что в июле 2023 года парламент Польши принял закон, согласно которому полиции разрешается применять на границе огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь так называемую «буферную зону». Под ней подразумевается отрезок местности на польско-белорусской границе, куда закрыт доступ для гуманитарных групп, правозащитников и представителей СМИ.

Принятие этого закона вызвало ажиотаж в обществе. Гуманитарные и международные организации, включая Совет Европы, раскритиковали решение польских властей, а политики стран Европы обвинили страну в бесчеловечности.

Члены Европарламента от Италии задали вопрос Боррелю о том, какие немедленные меры он собирается предпринять для обеспечения безопасности в европейском государстве, чтобы на территориях не происходило явных нарушений прав человека.

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#белоруссия
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#закон
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Трамп рассказал Маску об отношениях с Путиным и военных возможностях Украины
13 августа 2024, 12:44

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью Илону Маску в соцсети X, в котором рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным, военных возможностях Украины и ядерном арсенале Китая. Беседу в прямом эфире посмотрели более миллиона человек, затронуты были все основные вопросы.
Трамп заявил, что надеется вновь наладить контакт с Путиным ради пользы для Вашингтона. По его словам, он «очень хорошо знает Путина» и ранее у них были хорошие отношения. Политик добавил, что российский лидер является отличным переговорщиком.

Также Трамп высказался по поводу военных возможностей Украины. По его словам, Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с ВС РФ. Кандидат в президенты США подчеркнул, что ответственность за конфликт между Украиной и Россией лежит на нынешнем главе Штатов Джо Байдене, который начал «говорить глупости» в конце 2021 и начале 2022 года вместо того, чтобы начать переговоры с Путиным.

Во время разговора с Маском Трамп уделил особое внимание отношениям США и Китая. Он считает, что Байден сделал все, чтобы сблизить Россию и Китай, и теперь эти отношения представляют серьезную угрозу для Вашингтона. По мнению Трампа, Китай в состоянии догнать Россию и США по объемам ядерного вооружения. Политик считает, что Штатам необходим «умный президент», который сможет выстроить нормальные отношения с двумя этими странами.

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#переговоры
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НАК: С начала 2024 года в России предотвращено 110 террористических актов
13 августа 2024, 12:26

Фото: сайт Кремля

Во вторник, 13 августа, в Москве прошло совещание Национального антитеррористического комитета (НАК). Руководил встречей председатель НАК, директор ФСБ России Александр Бортников.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов Российской Федерации к отражению различных террористических посягательств, сообщает РИА Новости. Кроме того, обсуждались основные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

По словам Александра Бортникова, с начала нынешнего года в стране было предотвращено 110 террористических актов. Однако, с учётом событий, произошедших в граничащих с Украиной регионах, следует уделить особое внимание повышению эффективности антитеррористических мер, подчеркнул председатель НАК.

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#украина
#совещание
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«Чёрная дыра Европы»: СВР сделала прогноз о будущем Украины и её союзников
СВР: Украина медленно, но верно становится чёрной дырой Европы
13 августа 2024, 12:15

Фото: iStock/Photoboyko

Украина медленно, но верно становится «чёрной дырой» Европы. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Отмечается, что пока США ищут более управляемого и менее коррумпированного политика на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, сама страна медленно, но верно превращается в европейскую «чёрную дыру».

При этом, подчеркнули в СВР, единственная возможная основа для проведения переговоров, неоднократно выдвигаемая российским президентом Владимиром Путиным, по-прежнему актуальна и остаётся без изменений. Однако появилась другая проблема в виде предмета для такого разговора.

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#политика
#сотрудничество
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Трамп рассказал, какие у него были отношения с Путиным
Трамп в интервью Маску рассказал, что у него были хорошие отношения с Путиным
13 августа 2024, 10:55

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью бизнесмену Илону Маску рассказал о том, какие у него раньше были отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-президент сообщил, что в годы пребывания у власти он выстроил хорошие отношения с российским лидером, несмотря на «российский заговор», который длился около двух лет.

Также Трамп добавил, что Путин всегда уважал его, а сам он считает российского президента отличным переговорщиком, в то время как нынешний глава США Джо Байден совершил серьёзную ошибку, отказавшись от переговоров с Россией и допустив членство Украины в НАТО.

В заключение кандидат отметил, что надеется на восстановление хороших отношений с Путиным в случае своего переизбрания на пост президента Штатов.

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#политика
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Кеннеди-младший не попадёт в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк
13 августа 2024, 10:45

Фото: iStock/rarrarorro

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший не попадёт в число кандидатов, указанных в бюллетене на президентских выборах в штате Нью-Йорк. Об этом пишет газета New York Post.
Суд низшей инстанции округа Олбани признал, что политик указал ложный адрес своего проживания, в связи с чем петиция была признана недействительной.

Решение суда, по которому Кеннеди-младший, вероятнее всего, подаст апелляцию, может также сказаться на включении его имени в выборные бюллетени других штатов США, поскольку этот ложный адрес проживания был указан во всех выборных документах.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года.

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#суд
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Reuters: США просят Турцию убедить Иран снизить напряжённость на Ближнем Востоке
13 августа 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Zeferli

Вашингтон просит всех союзников, поддерживающих отношения с Ираном, убедить Тегеран ослабить уровень напряжённости на Ближнем Востоке. В том числе это относится и к Турции.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на посла США в Анкаре Джеффа Флейка.

«Мы просим всех наших союзников, имеющих какие-либо отношения с Ираном, убедить их в необходимости деэскалации, в том числе и Турцию», — сказал американский дипломат.

В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания погиб в результате прямого ракетного удара по его резиденции в Тегеране. Исламское радикальное движение возложило ответственность за гибель одного из своих лидеров на Израиль и США, заявив, что этот акт агрессии не останется без ответа.

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В Финляндии возник лесопромышленный кризис из-за запрета древесины из России
13 августа 2024, 10:18

Фото: istockphoto/rparys

В Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины.
Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений, передаёт РИА Новости. Всё это является последствиями того, что финны отказались от российской древесины. Не помогают ни собственные вырубки, ни увеличение поставок из других стран.

До введения антироссийских санкций в 2022 году Россия была вторым крупнейшим поставщиком лесоматериалов в Финляндию после Китая. Теперь эксперты ожидают острого дефицита. Брёвна выросли в цене до 15-летнего максимума. В результате сырьё и конечный продукт — пиломатериалы — стоят практически одинаково. Лесопромышленные компании терпят убытки. Россия же нашла другие рынки сбыта, увеличив экспорт лесоматериалов в дружественные страны.

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