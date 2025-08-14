Израиль отверг предложение о временном перемирии с ХАМАС

14 августа 2025, 21:02

Израиль не согласился на гуманитарное перемирие с ХАМАС

Фото: Istock/vadimrysev

Правительство Израиля отказалось от предложения о краткосрочном гуманитарном перемирии в секторе Газа, несмотря на усилия международных посредников. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.





По данным телеканала Al Arabiya, посредники предлагали заключить перемирие о временном прекращении огня, однако израильская сторона отвергла данное предложение.

«Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил», — передаёт Al Arabiya.