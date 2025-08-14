Израиль отверг предложение о временном перемирии с ХАМАС
Израиль не согласился на гуманитарное перемирие с ХАМАС
Правительство Израиля отказалось от предложения о краткосрочном гуманитарном перемирии в секторе Газа, несмотря на усилия международных посредников. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным телеканала Al Arabiya, посредники предлагали заключить перемирие о временном прекращении огня, однако израильская сторона отвергла данное предложение.
«Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил», — передаёт Al Arabiya.Несмотря на отказ, переговорщики продолжают попытки убедить Израиль пойти на временное перемирие для решения гуманитарных вопросов в регионе. Отмечается, что ХАМАС опровергла слухи о скором заключении масштабного соглашения, так как следует египетскому плану урегулирования в Газе и планирует сформировать совместный с Египтом комитет для контроля за выводом израильских войск.