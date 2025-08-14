В Британии раскрыли, чего испугался Зеленский перед приездом в Берлин

14 августа 2025, 19:29

Guardian: Зеленский приехал в Берлин, чтобы избежать ссоры с Трампом

Фото: iStock/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин для участия в организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встрече с западными лидерами из-за опасений возможного конфликта с хозяином Белого Дома Дональдом Трампом. Об этом пишет газета The Guardian.





Мероприятие разделили на два этапа. Сначала прошла видеоконференция с европейскими лидерами, включая глав Евросовета и Еврокомиссии, затем — с подключением Трампа.



По данным издания, Зеленский стремился минимизировать риск напряженности в диалоге с Трампом накануне российско-американских переговоров на Аляске.

«На фоне появления с поля боя новостей о значительных военных успехах России Зеленский поехал в Берлин, чтобы быть вместе с Мерцем во время встречи как в качестве демонстрации солидарности, так и ради снижения риска ссоры между Зеленским и Трампом», — говорится в публикации.