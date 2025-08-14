Политолог Мезюхо: РФ анонсировала представительную делегацию на Аляске
На саммит России и США на Аляске отправится очень представительная делегация, заявил политолог Иван Мезюхо.
Напомним, в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Такая делегация свидетельствует о том, что, вероятнее всего, лидеры России и США не ограничатся в своём контакте обсуждением исключительно украинского кризиса. И, конечно же, такой высокий уровень делегации свидетельствует о том, что стороны имеют намерение принять реальные решения», — сказал Мезюхо в беседе с RT.
Он также считает, что на встрече стороны обсудят не только пути решения украинского конфликта, но и вопросы глобальной безопасности, Ближний Восток, а также бизнес, инвестиции и природные ресурсы.
В свою очередь американист Малек Дудаков предположил в разговоре с «Газетой.Ru», что Трамп на встречу с Путиным наденет красный галстук.
«Сейчас сложно сказать, какой цвет выберет Трамп. Возможно, что он наденет красный классический галстук либо какой-то другой. Определенный символизм будет в этом вот — Трамп таким образом будет сигнализировать, насколько для него это событие ординарное либо неординарное», — отметил Дудаков.
По его словам, если Трамп выберет галстук другого цвета, то в этом случае от него можно будет ожидать неожиданные жесты и заявления.