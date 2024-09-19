Израиль передал США новое предложение по урегулированию в секторе Газа

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Власти Израиля передали Соединённым Штатам новое предложение по окончанию военных действий и мирному урегулированию в секторе Газа. Данная инициатива включает в себя освобождение всех находящихся в плену у ХАМАС заложников.
Об этом сообщает радиостанция Kan со ссылкой на источники. По информации журналистов, в обмен на освобождение заложников Израилем будет предложен гарантированный безопасный выезд из анклава для одного из лидеров радикального движения Яхьи Синвара, а также для всех, кто захочет за ним последовать.
Кроме того, Тель-Авив настаивает на полной демилитаризации сектора Газа. Также власти еврейского государства призывают разработать и установить новый механизм международного контроля над территорией анклава.
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Александр Бойцов