Минобороны Израиля заявило о начале нового этапу войны на границе с Ливаном

Фото: istockphoto/barbaraaaa
Израиль начал новый этап войны, переместив военные усилия на северный фронт, на границу с Ливаном. Об этом 18 сентября заявил глава Мнобороны Израиля Йоав Галант.
«Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. <…> Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — цитирует министра издание The Times of Israel.
По сообщению Галанта, что цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.
При этом глава Минобороны добавил, что Израиль не забыл о венных задачах на юге страны. При этом Галант упомянул о впечатляющих результатах, которых добились израильские службы ЦАХАЛ, ШАБАК и Моссад.
Ранее Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН с требованием покинуть палестинские земли. МИД страны официально назвал требование «политическим театром» и «поощрением терроризма».
Читайте также:
Израиль передислоцировал элитную дивизию ЦАХАЛ на границу с Ливаном
«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
СБ ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание из-за взрывов в Ливане
Лия Мурадьян