Фото: МИД России
Западные члены Совбеза ООН занимаются пиаром «просроченного украинского президента» Зеленского вместо того, чтобы в преддверии годовщины атаки ХАМАС на Израиль обсудить ситуацию в секторе Газа, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, заявления Запада в подобных обстоятельствах будут звучать лицемерно.
«Вместо того, чтобы в преддверии годовщины событий 7 октября обсудить на неделе высокого уровня ситуацию в анклаве, наши западные коллеги активно занялись пиаром просроченного украинского президента. Я надеюсь, вы понимаете, как лицемерно будут звучать ваши слова сегодня в подобных обстоятельствах», — высказался он.Небензя также обратил внимание на двуличие государств Запада, когда дело касается конфликта на Ближнем Востоке, по его словам, они «словно воды в рот набрали», когда нужно искренне оценить происходящее с палестинским народом.
«Если бы речь шла о любом другом государстве, они бы активно осуждали подобные действия», — заключил он.Читайте также:
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