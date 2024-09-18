Израиль передислоцировал элитную дивизию ЦАХАЛ на границу с Ливаном

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила на границу Ливана элитную 98-ю дивизию из сектора Газа. Об этом пишет издание Ynet.
Отмечается, что данная дивизия считается одной из лучший в составе ЦАХАЛ. Она, помимо всего прочего, включается в себя бригаду командования и бригаду десантников. Она находилась в секторе Газа, однако в условиях возможной эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» было принято решение передислоцировать её к северной границе.
Портал пишет, что дивизия в зоне ответственности Северного командования присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Переброска сил на северное направление указывает на значительную смену стратегии.
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Анастасия Чинкова