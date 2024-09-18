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Израиль передислоцировал элитную дивизию ЦАХАЛ на границу с Ливаном

Ynet: ЦАХАЛ передислоцировал элитную 98-ю дивизию из Газы к границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:31
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перебросила на границу Ливана элитную 98-ю дивизию из сектора Газа. Об этом пишет издание Ynet.


Отмечается, что данная дивизия считается одной из лучший в составе ЦАХАЛ. Она, помимо всего прочего, включается в себя бригаду командования и бригаду десантников. Она находилась в секторе Газа, однако в условиях возможной эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» было принято решение передислоцировать её к северной границе.

Портал пишет, что дивизия в зоне ответственности Северного командования присоединилась к уже находящейся там 36-й дивизии. Переброска сил на северное направление указывает на значительную смену стратегии.

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Минобороны Израиля заявило о начале нового этапу войны на границе с Ливаном
Галант: Израиль начал новый этап войны на границе с Ливаном
18 сентября 2024, 20:37

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Израиль начал новый этап войны, переместив военные усилия на северный фронт, на границу с Ливаном. Об этом 18 сентября заявил глава Мнобороны Израиля Йоав Галант.
«Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север. <…> Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», — цитирует министра издание The Times of Israel.

По сообщению Галанта, что цель новой военной операции — возвращение в свои дома жителей пригородных районов на севере Израиля.

При этом глава Минобороны добавил, что Израиль не забыл о венных задачах на юге страны. При этом Галант упомянул о впечатляющих результатах, которых добились израильские службы ЦАХАЛ, ШАБАК и Моссад.

Ранее Израиль отверг резолюцию Генассамблеи ООН с требованием покинуть палестинские земли. МИД страны официально назвал требование «политическим театром» и «поощрением терроризма».

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Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой разработали специально для Ливана
Al Mayadeen: Пейджеры со взрывчаткой были созданы намеренно для Ливана
18 сентября 2024, 19:47

Фото: iStock/Isaac Lee

Взрывчатое устройство внутри пейджеров разработали специально для проведения операции в Ливане. Об этом 18 сентября сообщает арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на службу безопасности.
«Устройства обнаружения, имеющиеся даже в странах и международных аэропортах, не смогли обнаружить заложенный взрывчатый материал с использованием методов, сочетающих в себе алгоритмы, специфичные для этого процесса», — сообщают СМИ Палестины.

В Ливане сейчас фиксируют вторую волну взрывов на устройствах связи. После пейджеров начали массово взрываться рации. Пострадали уже более 300 человек. Российский физик и военный специалист Александр Широкорад заявил, что на примере взрывов пейджеров в Ливане, в теории возможен взрыв любого смартфона или компьютера.

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#палестина
#израиль
#техника
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СБ ООН 20 сентября проведёт экстренное заседание из-за взрывов в Ливане
18 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций 20 сентября проведёт экстренное заседание. На его повестке будет стоять вопрос о массовых взрывах беспроводных средств связи в Ливане.
Накануне, 17 сентября, одновременно и повсеместно начали взрываться пейджеры членов ливанского военизированного движения «Хезболла». Арабские СМИ писали о причастности к взрывам израильской разведки «Моссад». По их версии, израильтяне сумели нанести взрывчатую смесь на аккумуляторы устройств до того, как они попали к «Хезболле». При нагревании батареи детонировали.

Сегодня настал черёд других беспроводных коммуникационных (и не только) устройств: мобильных телефонов, раций, ноутбуков, автомагнитол. Ливанцы сообщали о взрывах в салонах сотовой связи и детонации бытовой техники в домах. В некоторых зданиях взрывы привели к пожарам.

Власти Ливана обратились к Совету Безопасности ООН с призывом немедленно созвать совещание из-а сложившейся ситуации. По-видимому, их призыв был услышан.

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#израиль
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Сенатор Джабаров объяснил неправомерность критики Пашиняна ОДКБ
18 сентября 2024, 19:41

Фото: iStock/vistoff

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что оценка премьер-министра Армении Никола Пашиняна деятельности Организации Договора о коллективной безопасности неправильная.
Так он прокомментировал заявления Пашиняна о том, что ОДКБ несла угрозу суверениту Армении, из-за чего последняя приостановила своё участие в Организации.

«Я думаю, это неправильная оценка ОДКБ. К ОДКБ за помощью Армения не обращалась. Однажды в ОДКБ обратился за помощью Казахстан, помощь была незамедлительно оказана, но это уже дело прошлого. Что касается ОДКБ, время покажет, кто был прав», — отметил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване.

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«Политический театр»: Израиль отверг требование ООН покинуть Палестину
Израиль отверг резолюцию ГА ООН с требованием покинуть территорию Палестины
18 сентября 2024, 19:31

Фото: istockphoto/ butenkow

Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с требованием покинуть территорию Палестины. Об этом официально сообщает МИД Израиля 18 сентября.
«Политический театр под названием «Генеральная Ассамблея ООН» принял сегодня искаженное решение, оторванное от реальности, поощряющее терроризм и вредящее шансам на мир. Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика», — говорится в официальном сообщении МИД Израиля.

Согласно документу Израиль должен освободить оккупированную палестинскую территорию не менее чем через год. Резолюцию поддержали 124 государства, включая Россию, Китай, Францию, Бельгию, Бразилию и Катар.

Отмечается, что резолюция Генассамблеи, в отличие от Совета Безопасности ООН, не имеет обязательную юридическую силу.

Одновременно продолжает расти число жертв новой волны взрывов устройств в Ливане. Ранения получили более 300 человек по всей стране, 9 человек погибли. Власти Ливана призывают к немедленному созыву Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией.

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#израиль
#политика
#мид
#оон
#палестина
#конфликт
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Путин: Защита людей в приграничье — святая обязанность российских военных
18 сентября 2024, 19:24

Фото: сайт Кремля

На жителей приграничных регионов страны в настоящее время выпали нелёгкие испытания. Делать всё возможное для их защиты — святая обязанность Вооружённых сил РФ.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи вновь избранных либо переизбранных на новый срок главами российских регионов, трансляция которой велась на сайте Кремля. Он также поблагодарил избирателей приграничных территорий за то, что они, несмотря на все трудности, пришли на выборы, продемонстрировав своё неравнодушие и сплочённость в нелёгкие времена.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит то, с каким достоинством и мужеством жители приграничья встречают выпавшие на их долю беды и невзгоды. Президент также обратил внимание глав регионов, особенно приграничных, что все возникающие у людей проблемы и вопросы должны решаться быстро, без проволочек и ненужного формализма.

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#выборы
#владимир путин
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#жители
#рф
#регионы
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РФ распространила в ОБСЕ доказательства об убийствах ВСУ гражданских лиц
18 сентября 2024, 19:06

Фото: iStock/vadimrysev

Москва распространила в ОБСЕ четкие данные об убийствах ВСУ мирного населения с помощью беспилотников. Об этом рассказал член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев в рамках выступления на пленарном заседании Форума организации по сотрудничеству в области безопасности.
«Российская делегация распространила через секретариат ОБСЕ среди государств-участников сборник «Массовое убийство киевским режимом мирных жителей: беспилотники (2024 год)», подготовленный группой посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима (Родиона. — Прим. ред.) Мирошника», — сказал Бушуев.

По его словам, в сборнике представлены фотографии, а также видеоматериалы преступлений киевского режима против мирных жителей. Он также подчеркнул, что частое применение украинской стороной дронов по мирным жителям уже давно вызывает беспокойство.

Бушуев уточнил, что киевский режим целенаправленно совершает атаки на мирное население российского приграничья.

По его данным, с начала текущего года от атак беспилотников ВСУ Бушуев уточнил, что с начала 2024 года от ударов украинских БПЛА погибли 124 человека, при этом не менее 723 мирных жителя были ранены. Кроме того, операторы украинских дронов направляют их на детей, в результате чего в 11 прифронтовых регионах в 2024 году погибло девять несовершеннолетних детей, а 34 ребенка получили ранения.

Бушуев напомнил, что летом военные Украины сбросили боеприпас на детскую площадку, тогда пять детей получили различные ранения. Один мальчик погиб, а еще одному ребенку потребовалась серьезная операция.

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#мальчик
#всу
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В Иране опровергли слухи о гибели экс-президента Ирана Раиси из-за детонации пейджера
Иранское агентство Tasnim опровергло слухи о гибели Раиси после взрыва пейджера
18 сентября 2024, 19:04

Фото: сайт Кремля

Сообщения о том, что бывший президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате взрыва пейджера являются ложными. Их цель – подорвать доверие иранского населения к военным и государственным органам страны, пишет местное агентство Tasnim.
Отмечается, что эти фейковые новости являются дискредитацией государственных институтов, отчётов о расследовании Генштаба ВС Ирана о крушении вертолёта Раиси, а также попыткой внушить иранским жителям страх и чувство безнадёжности.

Напомним, что вертолёт, в котором летел Раиси, потерпел крушение 19 мая этого года. На следующий день вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы государства и его делегации.

Сообщения о том, что причиной его смерти могла стать детонация пейджера распространились в сети после массовых взрывов этих устройств в Ливане 17 сентября.

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#ливан
#смерть
#взрыв
#гибель
#крушение
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Финляндия потратит 200 тысяч евро на конфискацию арены у россиян
Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию принадлежащей россиянам арены
18 сентября 2024, 18:57

Фото: istockphoto/naumoid

Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро, чтобы конфисковать принадлежащую россиянам арену Helsinki Hall. Об этом 18 сентября сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, спортивная арена принадлежит бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, которые находятся под санкциями ЕС. По закону о 12-м пакете санкций, российским бизнесменам дали полгода, чтобы продать имущество. Срок истек 30 июня этого года, но сделка не состоялась.
«Правительство Финляндии выделило 200 тысяч евро на конфискацию арены после совещаний по бюджету, состоявшихся в августе», — сообщает издание со ссылкой на финский кабмин.

Эти деньги также пойдут на разработку закона, который поможет изымать объекты россиян в Финляндии.

Helsinki Hall является одним из крупнейших крытых комплексов в Финляндии. Построенная в 1997 году арена может вместить до 15 000 человек. Сейчас здание пустует.

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