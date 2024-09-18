«Политический театр»: Израиль отверг требование ООН покинуть Палестину

Фото: istockphoto/ butenkow
Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с требованием покинуть территорию Палестины. Об этом официально сообщает МИД Израиля 18 сентября.
«Политический театр под названием «Генеральная Ассамблея ООН» принял сегодня искаженное решение, оторванное от реальности, поощряющее терроризм и вредящее шансам на мир. Так выглядит самоизоляция от фактов. Так выглядит циничная международная политика», — говорится в официальном сообщении МИД Израиля.
Согласно документу Израиль должен освободить оккупированную палестинскую территорию не менее чем через год. Резолюцию поддержали 124 государства, включая Россию, Китай, Францию, Бельгию, Бразилию и Катар.
Отмечается, что резолюция Генассамблеи, в отличие от Совета Безопасности ООН, не имеет обязательную юридическую силу.
Одновременно продолжает расти число жертв новой волны взрывов устройств в Ливане. Ранения получили более 300 человек по всей стране, 9 человек погибли. Власти Ливана призывают к немедленному созыву Совета Безопасности ООН в связи со сложившейся ситуацией.
Читайте также:
Аналитик Джуни объяснил взрывы в Ливане
Военэксперт Маарабуни заподозрил США в причастности к взрывам в Ливане
Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров в качестве первого удара в боях с «Хезболлой»
Лия Мурадьян