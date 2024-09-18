Walla: Израиль планировал взрыв пейджеров в качестве первого удара в боях с «Хезболлой»

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Израиль взорвал пейджеры ливанской «Хезболлы», потому что оказался в ситуации, когда можно потерять эту возможность. Об этом сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на американских чиновников.
«Подрыв устройств планировалось применить в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий, чтобы временно парализовать «Хезболлу» и дать Израилю преимущество в атаке», — приводит издание слова бывшего израильского чиновника.
По данным издания, в последние дни израильские спецслужбы забеспокоились тем, что ливанская группировка может заметить, что с пейджерами что-то не так. Из-за этого руководство Израиля решило осуществить задуманную операцию.
При этом в статье говорится, что израильский министр обороны Йоав Галант проинформировал об операции своего американского коллегу Ллойда Остина за несколько минут до подрыва пейджеров, однако деталей не уточнил.
Напомним, 17 сентября сотни пейджеров в Ливане неожиданно сдетонировали практически в один момент. В результате этого происшествия пострадали около трех тысяч человек, восемь человек погибли. Власти Ливана обвинили в этом Израиль.
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Элина Позднякова