Израиль подготовился к новой операции в секторе Газа
Израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, причиной стали сведения о том, что палестинское движение ХАМАС постепенно возвращает свой военный потенциал, потраченный в ходе конфликта, в частности, занимается восстановлением поврежденной сети тоннелей.
Собеседники издания также отмечают, что палестинское движение якобы получило новый приток финансирования, которое позволяет выплачивать зарплаты своим боевикам.
В статье говорится, что если ХАМАС не выполнит обязательств по сдаче оружия, то его заставит сделать это Израиль.
