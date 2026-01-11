Израиль подготовился к новой операции в секторе Газа

Достижения.рф

WSJ: Израиль подготовил план новой наземной операции в секторе Газа против ХАМАС
Фото: iStock/timyee

Израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



По данным газеты, причиной стали сведения о том, что палестинское движение ХАМАС постепенно возвращает свой военный потенциал, потраченный в ходе конфликта, в частности, занимается восстановлением поврежденной сети тоннелей.

Собеседники издания также отмечают, что палестинское движение якобы получило новый приток финансирования, которое позволяет выплачивать зарплаты своим боевикам.

В статье говорится, что если ХАМАС не выполнит обязательств по сдаче оружия, то его заставит сделать это Израиль.

