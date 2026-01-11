Трамп приказал своему спецкомандованию подготовить план вторжения в Гренландию
Американский лидер Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Об этом пишет британская газета The Mail on Sunday со ссылкой на свои источники.
Согласно публикации, Трамп мотивирует свое намерение «стратегическим положением и минеральными богатствами» острова. Ранее он уже неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США, предлагая сначала выкупить её, а затем обсуждая возможность аннексии.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает все притязания, напоминая, что остров является автономной частью Датского королевства.
Напомним, что заявления Трампа о Гренландии вызвали настоящую панику среди европейских чиновников. Они уже обсуждают потенциальные ответные меры на случай, если США попытаются установить контроль над островом силовым путем.
