Трамп приказал своему спецкомандованию подготовить план вторжения в Гренландию

The Mail on Sunday: Трамп приказал военным подготовить план вторжения в Гренландию
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Американский лидер Дональд Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить детальный план вторжения в Гренландию. Об этом пишет британская газета The Mail on Sunday со ссылкой на свои источники.



Согласно публикации, Трамп мотивирует свое намерение «стратегическим положением и минеральными богатствами» острова. Ранее он уже неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США, предлагая сначала выкупить её, а затем обсуждая возможность аннексии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает все притязания, напоминая, что остров является автономной частью Датского королевства.

Напомним, что заявления Трампа о Гренландии вызвали настоящую панику среди европейских чиновников. Они уже обсуждают потенциальные ответные меры на случай, если США попытаются установить контроль над островом силовым путем.

Мария Моисеева

