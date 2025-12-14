NYT: свыше 300 палестинцев погибли при атаках Израиля после перемирия в Газе
Свыше 300 палестинцев стали жертвами израильских атак на сектор Газа с тех пор, как в октябре 2025 года объявили перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Среди погибших есть дети, пишет газета The New York Times со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
Эти данные показывают, что соглашение о прекращении огня остается хрупким и часто нарушается, несмотря на значительное снижение интенсивности боев.
Тель-Авив, как отмечает издание, объясняет свои действия необходимостью сдерживать восстановление военных возможностей ХАМАС. Однако палестинские власти и международные наблюдатели указывают на сотни нарушений со стороны Израиля, включая вторжения, обстрелы и ограничения на гуманитарные поставки.
Боестолкновения особенно часто происходят вблизи так называемой «желтой линии» — демаркационной зоны, созданной израильской стороной.
