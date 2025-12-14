NYT: свыше 300 палестинцев погибли при атаках Израиля после перемирия в Газе

14 декабря 2025, 07:27

Фото: iStock/Tomas Ragina

Свыше 300 палестинцев стали жертвами израильских атак на сектор Газа с тех пор, как в октябре 2025 года объявили перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Среди погибших есть дети, пишет газета The New York Times со ссылкой на местное министерство здравоохранения.