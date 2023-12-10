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Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

10 декабря 2023, 23:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за разговора с президентом РФ Владимиром Путиным покинул заседание правительства. Об этом пишет The Times of Israel.

По информации издания, телефонный разговор Нетаньяху и Путина длился около 50 минут. Отмечается, что их предыдущий диалог состоялся 16 октября.

В канцелярии израильского премьера добавили, что Нетаньяху в ходе разговора выразил Путину признательность за усилия Российской Федерации по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего гражданством России.

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#россия
#израиль
#владимир путин
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FT: США тратят слишком много на военную и финансовую помощь Украине и Израилю
11 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Политику администрации президента США Джо Байдена в отношении помощи Украине не поддерживает почти половина из тысячи опрошенных изданием FT американцев. 27% респондентов при этом заявили, что Вашингтон тратит «правильную сумму», и лишь 11% считают ее недостаточной.

Схожие настроения царят и в вопросе финансовой помощи Израилю. Около 40% опрошенных считают расходы США на эти цели чрезмерными.

При этом лишь четверть респондентов назвали состояние американской экономики хорошим или отличным. По мнению социологов, это и объясняет большое количество несогласных с политикой действующего главы Белого дома.

На прошлой неделе сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование. Данная инициатива предусматривала выделение дополнительных средств (106 миллиардов долларов) не только Украине, но также Израилю и Тайваню, однако наибольшая часть средств при этом ($61 млрд) предназначалась именно Киеву. При этом глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил о новом пакете финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов, но эти деньги являются частью ранее одобренных средств.


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#сша
#опрос
#украина
#помощь
#финансирование
#израиль
#джозеф байден
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Посол по особым поручениям Мирошник: украинский конфликт закончится переговорами
11 декабря 2023, 02:08

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Конфликт на Украине закончится только одним — переговорами с западными хозяевами марионеточного режима в Киеве. . Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат считает, что условия для подобных переговоров созреют тогда, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда <...> украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня на Украине, — это уже не украинская власть».

Для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN. Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщалось, что российская и украинская сторона договариваются об обмене военнопленными и телами погибших военнослужащих. Кроме того, по словам издания, стороны обсуждают пропуск судов из черноморских портов Украины.

Американская газета утверждала, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международного комитета Красного Креста (МККК). Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции — Анкаре.

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#россия
#украина
#переговоры
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Фон дер Ляйен назвала требования для вступления Украины в ЕС
Фон дер Ляйен: Вступление Украины в ЕС возможно после выполнения требований
11 декабря 2023, 01:54

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в Евросоюз будет осуществлено только после выполнения Киевом всех представленных требований. Об этом пишет Le Parisien.
«Разумеется, присоединение Украины к ЕС может случиться только тогда, когда Киевом будут выполнены все условия членства», — цитирует издание слова собеседницы.

Вопрос о начале переговоров с Украиной по возможному вступлению страны в Европейский союз будет обсуждаться в ходе саммита, который пройдёт 14–15 декабря в Брюсселе.

Вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение будет обсуждаться в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

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#страны
#запад
#украина
#евросоюз
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Автоперевозчики Словакии снова начали блокаду КПП на границе с Украиной
11 декабря 2023, 01:22

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Словакия возобновила блокаду КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Союз автоперевозчиков Словакии.
«Руководство Союза автоперевозчиков Словакии приняло решение, что приступит к продолжению протеста на пограничном переходе Вышне Немецке — Ужгород 11 декабря с 15.00 (17.00 мск) до отмены. <…> Такое решение принято на основе оценки полученной информации и ее влияния на словацкий рынок перевозок», — отметили в организации.

Протест словацких автоперевозчиков, продолжавшийся с 1 по 5 декабря, прерывался для их встречи  с министром транспорта страны, однако стороны так и не смогли договориться. Водители требуют, чтобы Европейский союз отменил решение об ослаблении правил лицензирования для дальнобойщиков с Украины. «Дальнобои» из Польши, которые забастовку начали в начале ноября, жалуются, что их украинские коллеги предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри ЕС, а не только между блоком и Украиной.

Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

Украина потеряла уже 9,2 млрд гривен (23 млрд рублей) из-за протестов польских и словацких дальнобойщиков, заявил ранее депутат Верховной рады Даниил Гетьманцев. По его словам, потери за ноябрь 2023 года составили 19% от запланированных доходов, что несомненно повлияло на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#словакия
#украина
#перевозки
#граница
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Саудовский принц Аль-Фейсал оценил визит Путина в Эр-Рияд
11 декабря 2023, 00:42

Фото: iStock/Мурад Оруджев

Председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию демонстрирует прочность отношений между государствами. Об этом пишет РИА Новости.
«Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения», - цитирует агентство слова саудовского принца.

Он отметил, что по многим международным вопросам позиции обеих стран совпадают. Так, у Саудовской Аравии и России одинаковое мнение касательно способов урегулирования палестино-израильского конфликта, признания Палестинского государства и прекращения огня в Газе.

Аль-Фейсал подчеркнул, что Саудовская Аравия сейчас выполняет главную роль в усилении арабо-мусульманской дипломатии по прекращению огня в секторе Газа.

«Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным», — резюмировал принц.

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#мнение
#отношения
#россия
#владимир путин
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Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря
10 декабря 2023, 23:50

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, Байден позвал Зеленского в Вашингтон, чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединённых Штатов поддержке народа Украины».

В свою очередь, в Офисе президента Украины уточнили, что визит Зеленского в США начнётся 11 декабря. Там уточнили, что среди ключевых тем на переговорах будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году

Американскому президенту придётся решить, на какие уступки он готов пойти для того, чтобы добиться разблокировки помощи Израилю и Украине. Ситуация тупиковая, а вопрос финансирования Киева повис на волоске, заключили ранее авторы материала в газете The New York Times.

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#переговоры
#сша
#украина
#джозеф байден
#владимир зеленский
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Самолеты и БПЛА США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
10 декабря 2023, 22:28

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Так называемая международная «коалиция» во главе с США в Сирии за 24 часа девять раз нарушила протокол деконфликтизации. Именно столько раз самолёты и беспилотники нарушали воздушное пространство арабской страны.
Об этом рассказал журналистам на брифинге заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он уточнил, что в районе Эн-Танаф нарушали воздушное пространство Сирии четыре истребителя F15, два штурмовика А-10 Thunderbolt, два палубных истребителя-бомбардировщика F/А-18 Hornet и модульный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9, принадлежащие «коалиции».

Контр-адмирал подчеркнул, что подобными действиями «коалиция» постоянно создаёт риск возникновения авиационных инцидентов и обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

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#аппарат
#бпла
#сша
#самолет
#сирия
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В Харькове на закрывшем портрет Пушкина панно появился вопрос, чем он помешал
10 декабря 2023, 21:50

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Харькове неизвестные повредили панно, которым украинские власти закрыли портрет поэта Пушкина. Поверх баннера появилась надпись: «Чем вам помешал Саня?».
Харьковские чиновники решили закрыть портрет русского поэта в сентябре нынешнего года, напоминает украинское издание «Страна.ua. Поверх его изображения появилось панно, на котором красовались портреты украинских литераторов Леси Украинки, Григория Сковороды и Ивана Франко. Интересно, что улица Пушкинская, на которой размещалось изображение поэта, до сих пор не переименована.

Накануне в Киеве был демонтирован памятник герою Гражданской войны, к слову, коренному украинцу Николаю Щорсу. Для этого потребовалось срезать копыта лошади, на которой был изображён красный командир.

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#харьков
#пушкин
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Зеленский в Аргентине пообщался с критикующим Украину премьером Венгрии Орбаном
УНИАН: Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине
10 декабря 2023, 21:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский провёл небольшой диалог с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
Отмечается, что политики поговорили о ходе мероприятия, на котором присутствуют. Иные вопросы, вероятнее всего, не затрагивались. 

Однако на видео с их встречи видно, что Орбан что-то настойчиво рассказывает Зеленскому, а тот в свою очередь лишь кивает головой. 

Также в этот день Зеленский в своём Telegram-канале сообщал о встрече с президентами Эквадора, Парагвая и Уругвая. В ходе переговоров были затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных областях, прежде всего, в торговле, а также сферы безопасности. 

Напомним, что 10 декабря избранный президент Аргентины Хавьер Милей принял присягу и официально занял пост президента страны.  

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#владимир зеленский
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