Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за разговора с президентом РФ Владимиром Путиным покинул заседание правительства. Об этом пишет The Times of Israel.
В канцелярии израильского премьера добавили, что Нетаньяху в ходе разговора выразил Путину признательность за усилия Российской Федерации по освобождению из сектора Газа израильтянина, обладающего гражданством России.
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Диана Аванесян