Байдена обвинили в поставках Израилю в обход Конгресса

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Белый дом передавал Израилю танковые снаряды в обход Конгресса. The Guardian пишет, что администрацию американского президента Джо Байдена обвинили в помощи Израилю.
«Поддержка администрацией Байдена войны Израиля в Газе стала предметом пристального внимания после того, как выяснилось, что она в обход Конгресса поставила танковые снаряды (Израилю - прим. ред.)», — указано в статье издания.Сообщается, что Белый дом не оценивал, совершает ли Израиль военные преступления.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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