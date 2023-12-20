Израиль предложил ХАМАС на неделю прекратить войну

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Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС на неделю остановить боевые действия в рамках новой договорённости о взаимном освобождении пленных. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на собственные источники.
«В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю», — говорится в сообщении портала.Ранее стало известно о том, что глава израильского «Моссада» Давид Барнеа предложил способ возобновить переговоры с ХАМАС для освобождения примерно 40 пленных, среди которых женщины, старики и люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев