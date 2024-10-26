Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее

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Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее. Как уточняет Axios, ссылаясь на источники, Израиль обозначил потенциальные цели и призывал не бить в ответ.
«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — говорится в сообщении.Источники добавили, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.
Иран негативно отреагировал на ликвидацию Армией обороны Израиля генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а позже нанес массированный ракетный удар по Израилю.
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Никита Кротов