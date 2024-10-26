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Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее

Axios: Израиль предупредил Иран о предстоящем ударе заранее
26 октября 2024, 11:06
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее. Как уточняет Axios, ссылаясь на источники, Израиль обозначил потенциальные цели и призывал не бить в ответ.
«Израильтяне заранее обозначили для иранцев, какие цели они в общем будут атаковать и какие не будут», — говорится в сообщении.
Источники добавили, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.



Иран негативно отреагировал на ликвидацию Армией обороны Израиля генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы, а позже нанес массированный ракетный удар по Израилю.

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#мир
#израиль
#иран
#новости
#война
Явка на выборы в Грузии составляет 9,27% в первые часы
26 октября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Явка на парламентские выборы в Грузии в первые пару часов составляет 9,27%, информирует пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани в рамках брифинга.
«К данному времени (9:00 мск) на избирательный участок прибыли 324 тысяч 197 избирателей, это 9,27%», — прокомментировала она.
В 2020 году явка в это время была 8,33%, а в 2916-м — 8,34%. Порога явки нет, выборы признают состоявшимися вне зависимости от числа участников голосования.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявлял, что в стране имеются силы, которые хотят госпереворота. Политик упомянул некие признаки ведущейся подготовки захвата власти антидемократическим путем.

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#мир
#грузия
#выборы
#новости
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Стало известно, как будет выглядеть купюра БРИКС на саммите в 2025 году
На купюре БРИКС в 2025 году изобразят животных
26 октября 2024, 10:33

Владимир Путин с купюрой БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

На купюре саммита БРИКС в 2025 году изобразят животных, которые ассоциируются с государствами-участниками объединения, рассказал ТАСС гендиректор компании «АРМ-регистр» и автор похожей купюры, продемонстрированной на саммите этого года, Евгений Федоров.
«У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — пояснил Федоров.
По его словам, сейчас разрабатывается купюрная линейка под названием «Тотемные животные» с номиналом 200. В настоящее время, добавил Федоров, на «лице» изображен Кремль, а также статуя с Христом-Искупителем, что в Рио-де-Жанейро.

До этого президент России Владимир Путин увидел «купюру БРИКС» на саммите в Казани, которую передал главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, купюра Набиуллиной не понравилась.

Саммит БРИКС в Казани завершился 24 октября. Он стал самым крупным событием во внешней политике на территории РФ.

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#мир
#саммит
#брикс
#новости
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Володин: в ноябре начнут работать законы об иноагентах и ужесточении миграции
26 октября 2024, 10:32

Вячеслав Володин (Фото: сайт Госдумы РФ)

Законы об иноагентах и ужесточении миграции начнут работать в ноябре, сообщил у себя в Telegram Председатель ГД Вячеслав Володин. Таким образом с 7 ноября ужесточатся правила въезда иностранцев в РФ. Данными, полученными от государственной геномной регистрации, можно пользоваться, чтобы установить личность.
Нововведения также исключат ошибки, допущенные во время регистрации мигрантов в государственных системах, не допуская в Россию нарушивших ранее закон иностранных граждан, пояснил парламентарий.

С 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, чья аудитория свыше десяти тысяч подписчиков. Авторы таких каналов должны дать о себе сведения и «не распространять запрещенную информацию». Володин считает, что таким образом будет повышена безопасность цифровой среды.

С 11 ноября будут прекращены полномочия иноагентов во властных структурах, поскольку «представлять жителей в органах публичной власти не могут те, кто работает не в интересах своей страны», добавил председатель ГД.

Помимо этого, с 21 ноября российское гражданство нельзя будет получить без присяги, принятые в гражданство должны ее принести до указанного срока. Остальные решения о приеме будут аннулированы, если человек не принес присягу.

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США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля
#мир
#россия
#закон
#мигранты
#иноагенты
#госдума
#вячеслав володин
#новости
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Германия и Франция отказались обходить вето Венгрии ради помощи Украине
Bloomberg: ФРГ и Франция отвергли план ЕС по обходу вето Венгрии по Украине
26 октября 2024, 09:58

Олаф Шольц, Марк Рютте и Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Германия и Франция отказались поддержать план Евросоюза, который позволил бы обойти вето Венгрии и оказать военную помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Европейская служба внешних связей предложила странам ЕС делать добровольные пожертвования в Европейский фонд мира, что позволило бы отправлять Киеву финансовые средства без поддержки от всех стран-участниц. Но при этом Берлин и Париж выразили обеспокоенность в том, что эти действия могут превратить фонд в инструмент внешней политики.

Согласно информации агентства, другие государства Европейского союза так же могут отказаться вносить добровольные взносы ради помощи Украине.

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#франция
#евро
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#германия
#ес
#венгрия
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В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля
Посольство РФ: данных о пострадавших россиянах в ходе атаки на Иран не поступало
26 октября 2024, 08:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российское посольство в Тегеране после удара Израиля по Ирану работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram-канале.
Отмечается, что сведений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно информации посольства, в настоящее время обстановка в столице и крупных городах Ирана является спокойной.

Напомним, в ночь на 26 октября Армия обороны Израиля начала наносить точечные удары по военным объектам в Иране. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что операция организована в ответ на длительные атаки со стороны Тегерана. Соединенные Штаты призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля.

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#армия
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#иран
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#рф
#израиль
#посольство
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США призвали Иран не отвечать на нынешний удар Израиля
26 октября 2024, 08:08

Фото: iStock/rarrarorro

США призывают Иран не отвечать на нынешний удар Израиля. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для СМИ, который был посвящен удару Израиля по Ирану.
Отмечается, что Соединенные Штаты считают данную операцию Израиля завершением военного противостояния двух стран. При этом представитель американской администрации высокого ранга отказался уточнить, подавал ли Тегеран Вашингтону сигналы о том, какие шаги может сделать в дальнейшем.

Он также подтвердил, что США поддерживают многочисленные каналы связи с Ираном.

Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. Сегодня, 26 октября, Израиль завершил операцию по нанесению ударов по военным объектам в Иране.

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В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по Израилю
#сша
#израиль
#иран
#удар
#операция
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Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану
ЦАХАЛ заявила об окончании атаки на Иран, самолеты вернулись в Израиль
26 октября 2024, 07:12

Фото: iStock/Zeferli

Операция Израиля по нанесению ударов по иранским военным объектам завершена. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари, его слова приводит армейская пресс-служба.
По словам Хагари, были нанесены целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, которые предотвратили непосредственные угрозы Израилю. Он отметил, что все те, кто угрожает стране и все, кто стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, дорого заплатят.

Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. 24 октября издание The Times сообщило, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в средствах массовой информации США секретных документов о ее подготовке.

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#сша
#регион
#иран
#удар
#израиль
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В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по Израилю
26 октября 2024, 06:31

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Иран выразил готовность ответить на израильскую атаку, организованную в ночь на субботу, 26 октября, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.
«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», – подчеркнул источник.

Израиль ранее поклялся нанес удар по Ирану. Атака была предпринята в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября.

До этого, как сообщается, пять российских самолетов находились в воздушном пространстве Ирана. В частности, это были рейсы Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи.

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#иран
#израиль
#россия
#самолёты
#рейсы
#атака
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Стало известно местонахождение Нетаньяху на момент атаки Ирана Израилем
26 октября 2024, 06:06

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант находились в подземном штабе во время атаки Ирана. Сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
Вместе с ними в штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве, находились начальник израильского генштаба Герци Халеви и другие высокопоставленные военные чиновники.

Атака на Иран произошла в ночь на субботу, 26 октября. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.

Тем временем иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил, что атаке подверглись «важные военные и силовые объекты».

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#иран
#израиль
#атака
#биньямин нетаньяху
#премьер-министр
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