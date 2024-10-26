В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по Израилю

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Иран выразил готовность ответить на израильскую атаку, организованную в ночь на субботу, 26 октября, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.
«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», – подчеркнул источник.
Израиль ранее поклялся нанес удар по Ирану. Атака была предпринята в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября.
До этого, как сообщается, пять российских самолетов находились в воздушном пространстве Ирана. В частности, это были рейсы Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи.
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Александр Климов