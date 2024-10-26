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В Иране заявили о готовности нанести ответный удар по Израилю

26 октября 2024, 06:31
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Иран выразил готовность ответить на израильскую атаку, организованную в ночь на субботу, 26 октября, сообщает информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники.
«Иран оставляет за собой право ответить на любую агрессию, и нет никаких сомнений в том, что Израиль получит пропорциональный ответ на любое действие», – подчеркнул источник.

Израиль ранее поклялся нанес удар по Ирану. Атака была предпринята в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября.



До этого, как сообщается, пять российских самолетов находились в воздушном пространстве Ирана. В частности, это были рейсы Екатеринбург-Шарджа, Казань-Шарджа, Москва-Абу-Даби, Москва-Дубаи и Санкт-Петербург-Дубаи.

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#иран
#израиль
#россия
#самолёты
#рейсы
#атака
Стало известно местонахождение Нетаньяху на момент атаки Ирана Израилем
26 октября 2024, 06:06

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант находились в подземном штабе во время атаки Ирана. Сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
Вместе с ними в штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве, находились начальник израильского генштаба Герци Халеви и другие высокопоставленные военные чиновники.

Атака на Иран произошла в ночь на субботу, 26 октября. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.

Тем временем иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил, что атаке подверглись «важные военные и силовые объекты».

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#иран
#израиль
#атака
#биньямин нетаньяху
#премьер-министр
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США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану
26 октября 2024, 05:07

Фото: iStock/Serhej Calka

Соединенные Штаты не участвуют в военных операциях Израиля против Ирана, передает CNN со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.
По его словам, Израиль наносит удары по иранским военным объектам в целях самообороны в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.

«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», – сказал Саветт.

Источник телеканала добавил, что израильтяне заранее уведомили Вашингтон о планируемой атаке на Иран.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не атакует ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничивается военными целями. NBC News заявил, что целями могут быть казармы и склады оружия.

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#иран
#израиль
#склад
#сша
#ракетный удар
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Посольство Китая отвергло обвинения во вмешательстве в выборы США
26 октября 2024, 04:49

Фото: iStock/Sky_Blue

У Китая нет намерения или желания вмешиваться в президентские выборы в США. Об этом агентству ТАСС сообщил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне.
Он опроверг обвинения и подчеркнул, что Пекин выступает против любых кибератак.

«Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», – отметил собеседник агентства.

Представитель дипмиссии также добавил, что американским чиновникам следует воздержаться от использования очернения других стран под предлогом кибербезопасности.

Ранее газета New York Times сообщила, что китайские хакеры пытались получить доступ к телефонам кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и его соратника Джей Ди Вэнса.

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#китай
#сша
#выборы
#посол
#кибербезопасность
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Израиль нанес ответный удар по Ирану
Axios: Израиль нанес ответный удар по Ирану
26 октября 2024, 03:44

Фото: iStock/allanswart

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в сообщении.

Перед этим в Тегеране прогремели взрывы. Подробности произошедшего в иранской столице не сообщаются, причина взрыва не уточняется. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее иранские власти приказали армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи приказал армии подготовить различные планы ответа на израильскую атаку.

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#ракетный удар
#иран
#израиль
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В Грузии пройдут парламентские выборы
26 октября 2024, 03:22

Фото: iStock/Anton Litvintsev

В субботу, 26 октября, состоятся парламентские выборы, которые повлияют на внешнюю политику Грузии, передает РИА Новости.
Утверждается, что за победу на выборах борются «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против санкций, и оппозиция, поддерживающая сближение Тбилиси с Западом. «Грузинская мечта» позиционирует себя как гарант мира, обещает избежать конфликта с Москвой и выступает за экономическую стабильность.

Оппозиция хочет возобновить переговоры с Европейским союзом и НАТО, которые были приостановлены после принятия закона об иностранных агентах.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов, чтобы устроить беспорядки в стране после парламентских выборов.

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#оппозиция
#грузия
#выборы
#парламент
#санкции
#россия
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Миссия КНДР в ООН высказалась о слухах об отправке военных в Россию
Миссия КНДР в ООН опровергла слухи об отправке военных в Россию
26 октября 2024, 02:24

Фото: iStock/NatanaelGinting

Первый секретарь миссии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения о том, что войска КНДР будут направлены в Россию. Слова Кима процитировало информационное агентство ТАСС.
Посол назвал слухи о предполагаемом размещении северокорейских войск в России «грязными маневрами» США и их союзников. По словам Кима, Вашингтон и его партнеры пытаются скрыть свои собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, поставляя все виды смертоносного оружия.

Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск в Россию, заявив, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что министерство иностранных дел не имеет прямого отношения к работе северокорейского министерства обороны.

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#россия
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#украина
#конфликт
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В США сообщили о расследовании против создателей USDT из-за санкций
WSJ: США начали расследование против компании Tether из-за санкций
26 октября 2024, 02:05

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правительство США начало расследование возможных нарушений санкций в отношении компании Tether, разработчика криптовалюты USDT. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
Утверждается, что расследование в отношении Tether ведет прокуратура Манхэттена. Следователи планируют выяснить, использовалась ли USDT для финансирования терроризма, хакерства, наркоторговли и отмывания денег.

Министерство финансов США также может ввести санкции против Tether за использование криптовалюты USDT лицами, не подпадающими под санкции и имеющими связи с Россией и палестинской организацией ХАМАС. Газета подчеркивает, что одной из ограничительных мер может стать запрет гражданам США сотрудничать с Tether.

Ранее сообщалось, что привязанный к курсу доллара США стейблкоин USDT фактически создал неподконтрольную Вашингтону финансовую систему.

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#минфин
#сша
#расследование
#криптовалюта
#россия
#хамас
#сотрудничество
#санкции
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Додик отказался от подчинения Западу
Глава Республики Сербской Додик заявил об отказе от подчинения Западу
26 октября 2024, 01:43

Милорад Додик (Фото: сайт Кремля)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, заявил, что не намерен следовать за западными державами. Об этом президент Додик сообщил в интервью информационному агентству ТАСС.
В частности, он упомянул о своем участии в саммите БРИКС в Казани. Додик подчеркнул, что не намерен отказываться от своих политических принципов, несмотря на действия западных стран.

«Я должен представлять сербский народ, который меня выбрал, а не быть послушным лицом какой-либо западной канцелярии», – заявил он.

Ранее Додик отказался вводить визовый режим с Россией, несмотря на требования Евросоюза. Он добавил, что проинформирует президента России Владимира Путина об этом требовании ЕС.

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#казань
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#саммит
#владимир путин
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В Британии раскрыли число прибывших в страну нелегальных мигрантов
В Великобританию в 2024 году прибыли около 30 тысяч нелегалов
26 октября 2024, 01:22

Фото: istockphoto/vichinterlang

С начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш. Об этом сообщается в статистике Министерства внутренних дел Великобритании, размещенной на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
Утверждается, что в период с 18 по 24 октября в страну въехали 1 597 мигрантов. До этого с января этого года через Ла-Манш прибыли 27 557 нелегальных мигрантов, в результате чего общее число просителей убежища, пересекших Ла-Манш на лодках, достигло 29 154 человек.

Ранее тало известно, что Великобритания занимает первое место в Европе по количеству нелегальных мигрантов. В стране насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где насчитывается около 300 тысяч нелегальных иммигрантов.

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#великобритания
#франция
#мвд
#мигранты
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