Стало известно местонахождение Нетаньяху на момент атаки Ирана Израилем

Биньямин Нетаньяху (Фото: сайт Кремля)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант находились в подземном штабе во время атаки Ирана. Сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера.
Вместе с ними в штабе, расположенном на территории комплекса министерства обороны в Тель-Авиве, находились начальник израильского генштаба Герци Халеви и другие высокопоставленные военные чиновники.
Атака на Иран произошла в ночь на субботу, 26 октября. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.
Тем временем иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил, что атаке подверглись «важные военные и силовые объекты».
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Атака на Иран произошла в ночь на субботу, 26 октября. По данным израильских военных, целью атаки были военные объекты.
Тем временем иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил, что атаке подверглись «важные военные и силовые объекты».
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Александр Климов