США заявили о непричастности к атакам Израиля по Ирану

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Соединенные Штаты не участвуют в военных операциях Израиля против Ирана, передает CNN со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта.
По его словам, Израиль наносит удары по иранским военным объектам в целях самообороны в ответ на ракетную атаку Тегерана 1 октября.
Источник телеканала добавил, что израильтяне заранее уведомили Вашингтон о планируемой атаке на Иран.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не атакует ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничивается военными целями. NBC News заявил, что целями могут быть казармы и склады оружия.
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«Мы бы направили вас к израильскому правительству за дополнительной информацией об их операции», – сказал Саветт.
Источник телеканала добавил, что израильтяне заранее уведомили Вашингтон о планируемой атаке на Иран.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что Израиль не атакует ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничивается военными целями. NBC News заявил, что целями могут быть казармы и склады оружия.
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Александр Климов