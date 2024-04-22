Западу Израиль важнее, чем Украина — политолог

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Израиль для западных стран более важен в плане оказания помощи, чем Украина, пишет RT.
Об этом заявил политолог Иван Мезюхо. При этом он отметил, что Зеленский выглядит жалко, когда обижается на своих союзников за помощь Израилю вместо Украины.
По его мнению, потеря Израиля для США означает крах политических и экономических интересов американского государства на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что невозможность Украины выиграть в военном противостоянии для политической элиты Штатов очевидна. Великобритания хочет сохранить украинское государственное образование в ампутированном, огрызочном, полумёртвом виде, заключил он.
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По его мнению, потеря Израиля для США означает крах политических и экономических интересов американского государства на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что невозможность Украины выиграть в военном противостоянии для политической элиты Штатов очевидна. Великобритания хочет сохранить украинское государственное образование в ампутированном, огрызочном, полумёртвом виде, заключил он.
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Алёна Самарева