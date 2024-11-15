Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
Американский портал Axios со ссылкой на анонимные источники утверждает, что во время атаки на Иран в конце октября Израиль якобы разрушил сверхсекретный ядерный центр в городе Парчин. В результате авиаудара, как отмечается, было уничтожено сложное оборудование, связанное с ядерными технологиями.
«Израильская атака на Иран в конце октября разрушила действующий сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия», — говорится в материале.Издание заявляет, что о поражении ядерного центра сообщают три американских чиновника, а также один бывший и один действующий израильские представители власти.
Израильский экс-чиновник уверяет, что в результате израильской атаки было уничтожено сложное оборудование для создания пластиковой взрывчатки, которой окружают уран в ядерных устройствах, необходимой для детонации.
Читайте также:
Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов
Президент Израиля призвал Байдена и Трампа сосредоточиться на борьбе с Ираном
В Минобороны Израиля заявили об уязвимости иранских ядерных объектов
Данил Пономарев