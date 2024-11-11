В Минобороны Израиля заявили об уязвимости иранских ядерных объектов

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Ядерные объекты Ирана уязвимы «более чем когда-либо», заявил руководитель израильского Минобороны Исраэль Кац в рамках встречи с главой Генштаба войск Израиля Герци Халеви и генералитетом.
«Одна из главных задач — Иран. Иран сегодня более чем когда-либо уязвим для ущерба его ядерным объектам. Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи — устранить угрозу уничтожения Государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия», — сказал Кац.
Он добавил, что присутствует понимание осуществимости предотвращения ядерной угрозы Израилю со стороны исламской республики. Министр подчеркнул существование «широкого национального консенсуса» в Израиле на эту тему.
Отношения Ирана и Израиля обострились после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллу.
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