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Президент Израиля призвал Байдена и Трампа сосредоточиться на борьбе с Ираном

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Президент Израиля Ицхак Герцог, находясь с визитом в Вашингтоне, выразил мнение, что для администрации США, как нынешней, так и последующей, приоритетом должна быть борьба с Ираном.
На встрече с американским лидером Джо Байденом Герцог отметил, что Израиль продолжает операцию по обеспечению безопасности на границах, ведя боевые действия в Ливане и секторе Газа и стремясь освободить удерживаемых заложников.

По его словам, «корень всех бед» находится в Тегеране. Он обвинил Иран и его союзников в подрыве стабильности, безопасности и призывах к уничтожению Израиля, а также в стремлении к ядерному вооружению.



Герцог подчеркнул, что борьба с Ираном и его влиянием должна оставаться приоритетом США и дальше, чтобы не допустить реализации «их злобных намерений». Кроме того, он отметил, что Иран является «двигателем антисемитизма», что также требует внимания.

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#иран
#джозеф байден
Переговоры по «формуле Вэнса» вызвали тревогу в Киеве
The Economist: в Киеве опасаются переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса
13 ноября 2024, 03:06

Фото: iStock/rarrarorro

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Украине переговоры по «формуле Вэнса», что вызывает обеспокоенность в Киеве, сообщает The Economist.
В статье отмечается, что такой подход исключил бы возможность вступления Украины в НАТО и позволил бы России сохранить контроль над освобожденными территориями.

«Вы, ребята, должны определить, как выглядит мирное урегулирование», — шутил Джей Ди Вэнс о сути мирного плана Трампа в отношении России, Европы и Украины.
Будущий вице-президент Джей-Ди Вэнс ранее заявлял о своем предпочтении мирных переговоров с Москвой вместо войны, называя планы возвращения к границам 1991 года абсурдными. Он подчеркивал, что США не должны участвовать в конфликте с Россией.

На дебатах с Камалой Харрис Трамп также заявил, что его целью является завершение конфликта, а не победа Украины.

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СМИ раскрыли причины беспокойства Украины по ​возможным переговорам Трампа с РФ
The Economist: Киев негативно воспринял отсутствие Помпео в команде Трампа
13 ноября 2024, 01:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Украинские службы безопасности выразили обеспокоенность по поводу отсутствия бывшего госсекретаря США Майка Помпео в будущем кабинете избранного президента Дональда Трампа, сообщило издание The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в СБУ.
По словам источника, это негативное развитие событий, так как Помпео, возглавлявший Госдепартамент с 2018 по 2021 год, демонстрировал большее сочувствие к Украине, чем кандидаты, которые, как предполагается, могут занять ключевые внешнеполитические посты в новой администрации США.

Отсутствие Помпео в будущем кабинете избранного президента повышает вероятность переговоров между США и Россией, которые поставят Украину в невыгодное положение.

12 ноября Трамп назначил конгрессмена Майка Уолтца своим помощником по национальной безопасности. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что, по данным источников, сенатор Марко Рубио является основным кандидатом на пост госсекретаря в администрации Трампа.

Хотя Трамп еще может изменить решение, его полностью устраивает эта кандидатура. The Economist называет Уолтца и Рубио «относительными ястребами».

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#дональд трамп
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Очередной кандидат вышел из президентской гонки в Белоруссии
Ольга Чемоданова отказалась от участия в президентской гонке Белоруссии
13 ноября 2024, 00:19

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова заявила о своем решении выйти из президентской гонки в Белоруссии.
Телеканал «Первый информационный» сообщил, что Чемоданова приняла решение прекратить участие в избирательной кампании, а ее заявление опубликовано в Telegram-канале телеканала.

Чемоданова отметила, что политическая система Белоруссии стабильно выстроена, позволяя каждому гражданину, в первую очередь патриотам страны, участвовать в выборах.

Она подчеркнула, что «Белорусский союз женщин», организация, которая поддерживала её кандидатуру, выражает политическую зрелость и стремление к консолидации вокруг действующего президента Александра Лукашенко. Чемоданова заявила, что союз женщин всегда был «надежным тылом» Лукашенко и поддерживает его курс на стабильность и безопасность страны.

Ранее председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков также объявил о выходе из президентской гонки.

Президентские выборы в Белоруссии намечены на 26 января 2025 года. Сбор подписей в поддержку кандидатов начался 7 ноября и продлится до 6 декабря 2024 года.

ЦИК уже зарегистрировал семь инициативных групп претендентов, включая группы действующего президента Лукашенко, а также других кандидатов. Чтобы получить регистрацию, кандидатам требуется собрать не менее 100 тысяч подписей.

Процедура регистрации кандидатов запланирована на конец декабря.

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#выборы
#безопасность
#цик
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#заявление
#telegram
#лукашенко
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Сербия обеспокоена возможным дефицитом газа в Европе
Вучич: если США оставят Европу без СПГ, она будет вынуждена обратиться к РФ
12 ноября 2024, 23:50

Александр Вучич (Фото: РИА Новости/Александар Джорович)

Президент Сербии Александар Вучич выразил обеспокоенность возможным прекращением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в ближайшие несколько лет.
Выступая перед сербскими журналистами на полях климатического саммита COP-29 в Баку, он предположил, что растущие внутренние потребности Америки в газе, связанные с развитием искусственного интеллекта и увеличением количества зарядных станций, приведут к дефициту газа в Европе.

Вучич отметил, что многие западные страны, отказавшиеся от российского газа, будут вынуждены снова обратиться к Москве для поставок, чтобы пережить зиму.

Сербия также остро ощущает проблему энергетических поставок. Директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Европе не хватит ресурсов для обеспечения отопительного сезона, особенно в условиях холодной зимы, если не будет поставок из России.

В ходе Восточного экономического форума 4 сентября во Владивостоке президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным продление текущего договора о поставках газа. Вулин, в свою очередь, подчеркнул, что не видит возможности прохождения зимы без российского газа.

После встречи Баятович добавил, что Сербия намерена начать переговоры с Москвой о продлении газового договора в первом квартале 2025 года, чтобы обезопасить свои поставки и избежать энергокризиса.

Вучич также упомянул, что цена на газ подскочила после избрания Дональда Трампа президентом, достигнув $485 за 1 тыс. кубометров, тогда как для Сербии цена остается около $325.


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#переговоры
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Хуситы атаковали американские корабли в Аравийском и Красном морях
Глава хуситов Сариа заявил, что авианосец и два эсминца США успешно атакованы
12 ноября 2024, 23:17

Фото: iStock/NiseriN

Хуситы из движения «Ансар Алла», контролирующие север Йемена, атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море.
Представитель движения Яхья Сариа сообщил в Telegram-канале, что для ударов использовались ракеты и беспилотники. По его словам, целью первой атаки было сорвать готовящуюся операцию США против Йемена. Вторая атака продолжалась восемь часов и также увенчалась успехом.

Движение «Ансар Алла» заявило, что поддерживает Палестину на фоне конфликта в секторе Газа и готово атаковать любые корабли, связанные с Израилем, предупредив страны о возможных рисках для их экипажей.

При этом хуситы подчеркнули, что не ограничивают свободу судоходства и не угрожают кораблям других стран.

В ответ на действия хуситов США и Великобритания с января наносят удары по объектам движения, объясняя это защитой свободы мореплавания в Красном море.

Мухаммед Али аль-Хуси, член политического совета «Ансар Алла», охарактеризовал эти атаки как «террористическое варварство».

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#атака
#хуситы
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Стало известно, чем сейчас занят Илон Маск
Axios: Маск помогает Трампу формировать будущую администрацию
12 ноября 2024, 19:38

Фото: istockphoto/Vacclav

Американский миллиардер Илон Маск помогает новоизбранному президенту США Дональду Трампу в формировании будущей администрации республиканца, пишет Axios, ссылаясь на информаторов.
По данным журналистов, предприниматель помогает выбирать будущих претендентов на должности. По словам советников Трампа, некоторые идеи бизнесмена в вопросе формирования кабмина непрактичны, но другие «обязательно» опробуют. Маск является активным союзником Трампа с июля этого года.

Недавно создатель соцсети X участвовал в телефонном разговоре Трампа с Владимиром Зеленским. Подробности беседы не разглашаются, но Маск обещал предоставлять ВСУ Starlink и дальше.

При этом он также выступал против продолжения конфликта Украиной.

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#сша
#илон маск
#дональд трамп
#новости
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Таиланд получил приглашение стать страной-партнёром БРИКС
12 ноября 2024, 19:05

Фото: istockphoto/chrisman

Связи и взаимоотношения БРИКС развиваются не только в сторону Африки и Латинской Америки, но и Юго-Восточной Азии. Приглашение присоединиться к организации в качестве страны-партнёра получил Таиланд.
Об этом ТАСС сообщил информированный источник в дипломатических кругах. Приглашение должно пройти определённые процедуры рассмотрения в правительственных кругах, чтобы затем было принято решение о его принятии либо отклонении.

Ранее официальным партнёром БРИКС стала Белоруссия. Также о получении предложения присоединиться к объединению в качестве государства-партнёра сообщил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Он отметил, что присоединение его страны к БРИКС открыло бы перед африканским государством новые возможности в многополярном мире, где многие страны разделяют позицию России относительно глобального мироустройства.

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#белоруссия
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#таиланд
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Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20
Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20
12 ноября 2024, 18:49

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Так решил президента России Владимир Путин. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — написал Бердыев в своем Telegram-канале.

Саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите.

Российский президент тогда сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского лидера Лула Да Сильву, однако Россия направит туда своих представителей высокого уровня. Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом Бразилии, потому он не хочет нарушать нормальную работу форума своим участием.

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#telegram
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Финские власти предложили создать ОЭЗ в пограничных с Россией районах
12 ноября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Aoraee

Правительство Финляндии выступило с предложением создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в регионах, граничащих с Россией. Эти районы на юго-востоке страны наиболее сильно пострадали от закрытия границы и отсутствия туристов.
Об этом сообщила во вторник, 12 ноября, газета Helsingin Sanomat. Граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей до последующего уведомления. После этого закрытия границы в одностороннем порядке, стала появляться информация, что финские города, через которые ранее проходили туристические потоки, стали испытывать экономические трудности, а бизнес начал массово закрываться.

Рабочая группа предложила правительству изучить возможность создания в Восточной Финляндии особой экономической зоны, в которой будет применяться льготная система налогообложения, а также применяться формы региональной поддержки. Также предлагается ряд других мер, способных повысить жизнеспособность региона, например, увеличение строительства ветряных электростанций или инвестиции в развитие широкополосной связи.

Реализацию программы планируется начать в 2025 году. Завершится она с окончанием срока полномочий кабинета министров Петтери Орпо в 2027 году.

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#инвестиции
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