Президент Израиля призвал Байдена и Трампа сосредоточиться на борьбе с Ираном

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Президент Израиля Ицхак Герцог, находясь с визитом в Вашингтоне, выразил мнение, что для администрации США, как нынешней, так и последующей, приоритетом должна быть борьба с Ираном.
На встрече с американским лидером Джо Байденом Герцог отметил, что Израиль продолжает операцию по обеспечению безопасности на границах, ведя боевые действия в Ливане и секторе Газа и стремясь освободить удерживаемых заложников.
По его словам, «корень всех бед» находится в Тегеране. Он обвинил Иран и его союзников в подрыве стабильности, безопасности и призывах к уничтожению Израиля, а также в стремлении к ядерному вооружению.
Герцог подчеркнул, что борьба с Ираном и его влиянием должна оставаться приоритетом США и дальше, чтобы не допустить реализации «их злобных намерений». Кроме того, он отметил, что Иран является «двигателем антисемитизма», что также требует внимания.
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По его словам, «корень всех бед» находится в Тегеране. Он обвинил Иран и его союзников в подрыве стабильности, безопасности и призывах к уничтожению Израиля, а также в стремлении к ядерному вооружению.
Герцог подчеркнул, что борьба с Ираном и его влиянием должна оставаться приоритетом США и дальше, чтобы не допустить реализации «их злобных намерений». Кроме того, он отметил, что Иран является «двигателем антисемитизма», что также требует внимания.
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Мария Моисеева