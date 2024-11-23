Израиль ударил по погранпереходу на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала КПП «Джусия» на границе Сирии и Ливана. Из-за ударов переход приостановил работу, сообщил сирийский военно-полевой источник в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что израильские военные использовали для атаки несколько управляемых ракет. В результате их обстрелов пограничный переход в провинции Хомс вышел из строя и остановил работу.
По словам источника, удары были слышны в городе Аль-Кусейр, который располагается в районе сирийско-ливанской границы.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.
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По словам источника, удары были слышны в городе Аль-Кусейр, который располагается в районе сирийско-ливанской границы.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.
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Анастасия Чинкова