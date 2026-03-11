Израиль следит за конфликтом в администрации Трампа из-за операции против Ирана

11 марта 2026, 11:32

Фото: iStock/Ruma Aktar

Израильская разведка фиксирует разногласия в администрации американского президента Дональда Трампа по поводу дальнейших действий в конфликте с Ираном. Об этом со ссылкой на источники в МИД Израиля сообщает портал Al-Monitor.