Израиль следит за конфликтом в администрации Трампа из-за операции против Ирана
Израильская разведка фиксирует разногласия в администрации американского президента Дональда Трампа по поводу дальнейших действий в конфликте с Ираном. Об этом со ссылкой на источники в МИД Израиля сообщает портал Al-Monitor.
Как оказалось, внутри администрации США идет ожесточенное обсуждение того, продолжать ли военную операцию или попытаться найти способ выйти из конфликта. Власти рассматривают различные варианты завершения кампании, которые позволили бы объявить о победе как внутри страны, так и на международной арене.
При этом часть американского политического истеблишмента настроена скептически относительно первоначальных целей операции. Изначально они связывались с возможной сменой политического руководства Ирана, однако, по оценкам собеседников издания, структура исламской республики оказалась достаточно устойчивой.
