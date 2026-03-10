Неизвестные открыли стрельбу у консульства США в Торонто
Стрельба произошла возле здания консульства США в Торонто. Инцидент произошёл около 5:30 по местному времени (примерно 12:30 мск).
Как сообщает Telegram-канал SHOT, неизвестные открыли огонь по зданию. На месте происшествия обнаружили около десяти гильз. Пострадавших в результате инцидента нет.
Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего. Это уже второй подобный инцидент у американских дипломатических объектов за последние дни. Ранее возле здания посольства США в Осло произошёл взрыв. Тогда также обошлось без пострадавших.
Читайте также: