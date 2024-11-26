Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном

Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое вступит в силу в среду в 10:00 по московскому времени, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Решение принято после напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне.
Соглашение включает условия, обязательные для обеих сторон, с целью поддержания долгосрочного перемирия. Среди обсужденных вопросов — меры безопасности и гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью соглашения является снижение напряженности в регионе. При этом он подчеркнул, что Израиль сохранит военную свободу действий в рамках сотрудничества с США.



Любые нарушения со стороны «Хезболлах», включая попытки вооружения, строительства инфраструктуры или запусков ракет, повлекут немедленный ответ со стороны армии Израиля.

Читайте также:

Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить переговорную сделку с ХАМАС

Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане

Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном
#сша
#израиль
#соглашение
#гуманитарная нарушения
#меры
#снижение
#вооружения
#ливан
МИД Польши: Украина пообещала дать разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни
26 ноября 2024, 22:53

Фото: iStock/ Berezko

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Украины пообещали Польше дать разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни, передало ТАСС.
По словам главы Министерства иностранных дел Польши, Киев объявил, что нет никаких преград для проведения государственными институтами Польши и частными субъектами при взаимодействии с компетентными структурами Украины поисковых работ и эксгумаций.

В рамках переговоров с Сикорским Андрей Сибига обратил внимание, что обе стороны прорабатывают аспекты предстоящих работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни на уровне рабочих групп.

Ещё в начале ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил разочарование в связи с отсутствием прогресса по эксгумации жертв Волынской резни, несмотря на обещания Киева. Тогда Сикорский заявлял, что Польша готова провести работы за свой счет, но для этого требуется согласие украинской стороны.

Читайте также:

Глава МИД Польши Сикорский предложил Киеву покупать вооружения в кредит

Польша объяснила отказ усилить военную помощь Украине

Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
#киев
#польша
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минобороны Украины
26 ноября 2024, 21:52

Фото: iStock/al_la

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Гончаренко* настаивает на том, что Умеров должен уйти в отставку. После этого в отношении него должны быть возбуждены уголовные дела, и «желательно – на большой срок».

Депутат пояснил, что его позиция обоснована. Он считает Умерова ответственным за то, что на Украине были потрачены большие деньги, а произвели на них бракованные боеприпасы.

К тому же, через несколько месяцев после его назначения Гончаренко* заявлял о некомпетентности нового министра.

Читайте также:

Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Депутат Рады Дубинский обвинил СБУ в пытках и убийстве журналиста из США

В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»

*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#госдума
#деньги
#боеприпасы
#депутат
#сбу
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: Евросоюз может представить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
26 ноября 2024, 21:19

Фото: iStock/syahrir maulana

Евросоюз может предложить новый, 15-й пакет санкций против России в январе 2025 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
Отмечается, что расширенный пакет ограничений представят в январе, когда Польша займёт председательство в Евросоюзе после Венгрии.

Агентство пишет, что новый пакет санкций будет обсуждаться постоянными представителями стран Евросоюза 27 ноября. В него войдут ограничения против 29 организаций, 54 физических лиц и 48 нефтяных танкеров. Также он может содержать ужесточение санкций на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Читайте также:

МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка

Озвучена дата обсуждения нового пакета антироссийских санкций Евросоюза
#евросоюз
#санкции
#ограничения
#мид рф
#импорт
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина снабжает террористов в Мали боеприпасами с белым фосфором
26 ноября 2024, 21:15

Фото: iStock/zabelin

Украина поставляет запрещённые международным законодательством боеприпасы с белым фосфором террористическим группировкам в Мали. Об этом пишет агентство AES INFO – официальное СМИ Альянса государств Сахеля, куда входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
Отмечается, что такие сведения были получены от одного из участников антиправительственных вооружённых формирований в Мали, которого захватили вооружённые силы страны. Он подтвердил, что его группировка получила от Украины миномёты, которые способны ударять снарядами 120 мм с белым фосфором.

Ранее, 9 ноября, в интервью ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп сообщил, что поддерживаемые украинскими властями террористы и ряд бывших партнёров африканского государства заинтересованы в смене режима в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Министр отметил, что терроризм, с которым столкнулся Мали, создаётся искусственно и имеет исключительно политические цели, в частности, смену режима.

Читайте также:

Террористы на севере Мали подтвердили факты сотрудничества с Украиной

МИД РФ обвинил Украину, что она поддерживает террористов в Африке

Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла при нападении террористов в Мали
#украина
#мали
#террористы
#боеприпасы
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США завершают процесс выделения помощи Украине за счёт российских активов
26 ноября 2024, 20:32

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США и союзники по G7 завершают процесс выделения Украине 50 миллиардов долларов за счёт замороженных российских активов. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на пресс-конференции в Италии по итогам встречи стран G7 во вторник.
Он подчеркнул, что указанная сумма обеспечена замороженными российскими суверенными активами.

Также Блинкен отметил, что на прошлой неделе Вашингтон объявил о введении новых санкционных ограничений в отношении российского финансового сектора, в том числе Газпромбанка. Он добавил, что следует ожидать дальнейших действий со стороны G7.

Читайте также:

Франция отправит Украине оружие, финансируемое из российских активов

Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада

Зеленский назвал замороженные зарубежные активы России украинскими деньгами
#украина
#россия
#сша
#доходы
#активы
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД РФ пообещали Британии ответить в случае эскалации инцидента с послом
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В МИД РФ сообщили, что если Великобритания пойдет на эскалацию инцидента с вызовом посла для вручения ноты протеста, Москва оперативно даст зеркальный ответ.
О вызове британского посла в МИД РФ сообщили 26 ноября. Причина вручения ноты протеста — деятельность сотрудника миссии, подозреваемого в разведывательной деятельности.

В ФСБ передавали, что Прайора направили в столицу Российской Федерации по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков — их выслали из России в августе. Ещё при получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство России.

«С учетом вскрытого факта подачи заведомо ложных сведений в отношении британских дипломатов будут ужесточены требования по заполнению анкет сотрудниками посольства этой страны», — говорилось в сообщении МИД РФ.

В министерстве заявили, что если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москва незамедлительно даст «зеркальный» ответ.

Читайте также:

Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ

МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Лондон отреагировал на успехи «Орешника» усилением пропаганды
#москва
#фсб
#мид
#страны
#мид рф
#лондон
#великобритания
#посол
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье
26 ноября 2024, 20:11

Фото: iStock/MikeMareen

Прекращение поставок газа из России в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
Отмечается, что с декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает энергоресурсы из двух источников – от российского «Газпрома» и от государственного предприятия Energocom. При этом в Приднестровье газ из России направляется в обмен на электроэнергию, а Кишинёв пользуется резервами газа, которые заранее были приобретены у других государств.

В конце текущего года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из России в Европу через территорию Украины. Киев не раз отмечал, что не собирается его продлевать.

В понедельник, 25 ноября, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки газа в республику и проблемы с долгом «Молдовагаза».

По словам Серебряна, прекращение поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой, которая приведёт к краху всей экономической системы доставки электроэнергии как на правом, так и на левом берегу Днестра.

Читайте также:

Молдавия попросила «Газпром» заранее внести ясность относительно поставок газа в 2025 году

Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты

«Газпром» накопил в хранилищах рекордный оперативный резерв газа к зиме
#молдавия
#газпром
#россия
#поставки
#договор
#предприятия
#приднестровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД заявили, что Россия не видит риска расширения сфер влияния НАТО
26 ноября 2024, 19:23

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Россия не видит риска в расширении сфер влияния НАТО на своё ближайшее будущее, однако это не отменяет попыток западных стран вернуть своё военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии. Об этом заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью RTVI.
Он отметил, что между Россией и большинством стран Центральной Азии выстроены союзнические отношения. Между странами заключены договоры и соглашения, предусматривающие взаимную поддержку, а самое главное – обязательство не принимать никаких шагов, направленных против интересов безопасности друг друга.

В связи с этим, Россия не опасается расширения сфер влияния НАТО, однако и не исключает, что попытки будут предприниматься.

Читайте также:

Парламентская ассамблея НАТО одобрила отправку Киеву ракет «Томагавк»

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
#нато
#мид рф
#политика
#сша
#россия
#соглашения
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ не получила место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы
26 ноября 2024, 18:59

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

У представителей РФ не получилось вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 годы. Это выяснилось во время голосования в рамках 29-й Конференции государств-членов организации.
«На долю России приходится практически 37 процентов всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе», — выступил постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Чехия и Северная Македония, получившие место в исполсовете, продвигали свою кандидатуру с использованием антироссийской риторики, «и это очень показательно», отметил Тарабрин.

В результате голосования Российская Федерация получила 56 голосов, а Чехия и Северная Македония 86 и 128 голосов соответственно.

Ранее Россия передавала Организации по запрещению химического оружия выводы по расследованию случаев применения Украиной химоружия.

Читайте также:

МИД РФ ввёл персональные санкции против политиков, военных и журналистов Британии

Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине

Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
#россия
#чехия
#лидер
#оружие
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате