Израиль согласовал прекращение огня с Ливаном

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Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое вступит в силу в среду в 10:00 по московскому времени, сообщает 12-й канал израильского телевидения. Решение принято после напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне.
Соглашение включает условия, обязательные для обеих сторон, с целью поддержания долгосрочного перемирия. Среди обсужденных вопросов — меры безопасности и гуманитарная помощь пострадавшим от конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью соглашения является снижение напряженности в регионе. При этом он подчеркнул, что Израиль сохранит военную свободу действий в рамках сотрудничества с США.
Любые нарушения со стороны «Хезболлах», включая попытки вооружения, строительства инфраструктуры или запусков ракет, повлекут немедленный ответ со стороны армии Израиля.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что главной целью соглашения является снижение напряженности в регионе. При этом он подчеркнул, что Израиль сохранит военную свободу действий в рамках сотрудничества с США.
Любые нарушения со стороны «Хезболлах», включая попытки вооружения, строительства инфраструктуры или запусков ракет, повлекут немедленный ответ со стороны армии Израиля.
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Мария Моисеева