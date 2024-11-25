Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном

Биньямин Нетаньяху (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предварительно одобрил возможное соглашение о прекращении боевых действий с ливанским шиитским движением «Хезболла». Однако израильские власти намерены представить ряд оговорок и передать им ливанскому правительству, сообщает телеканал CNN.
В воскресенье вечером Нетаньяху провёл консультацию по безопасности с израильскими официальными лицами, в ходе которой предварительно одобрил появляющуюся сделку о завершении конфликта с «Хезболлой».
Однако телеканал уточняет, что всё ещё продолжается обсуждение ряда деталей, что может отсрочить сделку до разрешения данных вопросов. При этом, по заявлениям неназванных источников, переговоры, вероятно, позитивно идут к соглашению.
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Анастасия Чинкова