Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить переговорную сделку с ХАМАС

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Главы израильских силовых ведомств попросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по палестинскому соглашению с движением ХАМАС, но он отказался. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
Представители силовых ведомств заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения боевых действий. Они также сообщили премьер-министру Израиля, что израильское правительство должно смягчить свою нынешнюю позицию, если оно заинтересовано в соглашении.
Премьер-министр Израиля оправдал свою позицию, заявив, что такое соглашение с ХАМАС позволит движению продолжать свое существование.
Ранее, в конце октября, Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Израиль создал «катастрофический прецедент», проигнорировав международные обязательства и приняв закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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«Но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников», – подчеркивает портал.
Премьер-министр Израиля оправдал свою позицию, заявив, что такое соглашение с ХАМАС позволит движению продолжать свое существование.
Ранее, в конце октября, Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Израиль создал «катастрофический прецедент», проигнорировав международные обязательства и приняв закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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Александр Климов