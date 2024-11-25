Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане

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Израильские власти предварительно одобрили соглашение с ливанским шиитским движением «Хезболла. Оно будет касаться прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники. Отмечается, что специальный посланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанскую сторону об этом решении Израиля.
По словам неназванного израильского чиновника, стороны движутся к заключению соглашения, однако остаются ещё некоторые вопросы, которые необходимо решить. Предварительно одобренное соглашение с движением «Хезболла» подлежит ещё окончательному утверждению кабинетом министров Израиля.
Как сообщают израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас работает над тем, чтобы представить это соглашение общественности не как компромисс, а как выгодное для Израиля решение.
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По словам неназванного израильского чиновника, стороны движутся к заключению соглашения, однако остаются ещё некоторые вопросы, которые необходимо решить. Предварительно одобренное соглашение с движением «Хезболла» подлежит ещё окончательному утверждению кабинетом министров Израиля.
Как сообщают израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас работает над тем, чтобы представить это соглашение общественности не как компромисс, а как выгодное для Израиля решение.
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Александр Бойцов