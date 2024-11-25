Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане

Ynet: Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израильские власти предварительно одобрили соглашение с ливанским шиитским движением «Хезболла. Оно будет касаться прекращения огня в Ливане.
Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильские, американские и ливанские источники. Отмечается, что специальный посланник США по Ближнему Востоку Эймос Хокстин проинформировал ливанскую сторону об этом решении Израиля.

По словам неназванного израильского чиновника, стороны движутся к заключению соглашения, однако остаются ещё некоторые вопросы, которые необходимо решить. Предварительно одобренное соглашение с движением «Хезболла» подлежит ещё окончательному утверждению кабинетом министров Израиля.



Как сообщают израильские СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сейчас работает над тем, чтобы представить это соглашение общественности не как компромисс, а как выгодное для Израиля решение.

Читайте также:

Израиль ударил по погранпереходу на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу

Медведев высказался о выдаче ордера на арест Нетяньяху

В штаб-квартиру сил ООН в Ливане попал снаряд
#сша
#соглашение
#сми
#портал
#министр
#израиль
#хезболла
#ливан
Киевская журналистка призвала Маска провести аудит на Украине
25 ноября 2024, 11:43

Фото: iStock/jitendrajadhav

Украинская журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести аудит расходов на энергетику на Украине. Соответствующее обращение к миллиардеру она опубликовала в соцсети Х.
По её словам, на энергетическую защиту в стране были потрачены четыре миллиарда долларов. Однако после ударов ВС РФ власти хотят списать ещё два миллиарда.

В связи с этим, она призвала Маска провести аудит.

Также журналистка напомнила, чоо украинские власти назначили ответственным за энергобезопасность в стране того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав граждан выходить на улицы в 2013 году. Этим человеком является Мустафа Найем, которого Панченко считает марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса.

Напомним, что в январе 2023 года Найем занял пост главы Агентства восстановления и развития инфраструктуры, которое должно было заниматься защитой находящихся на территории страны энергетических объектов.

Читайте также:

На Украине ввели экстренные отключения света

Кривой Рог остался без отопления из-за мобилизации специалистов

Электротранспорт Одессы приостановил работу
#украина
#энергетика
#илон маск
#сша
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Меркель посоветовала Западу не забывать о пугающем ядерном арсенале России
25 ноября 2024, 11:35

Ангела Меркель (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Запада и их лидеров признать ядерный арсенал России. Она охарактеризовала его как «пугающий».
Такую оценку ядерному потенциалу России политик дала в интервью телеканалу ВВС. Бывшая глава немецкого правительства подчеркнула, что европейские страны должны сделать всё возможное для того, чтобы предотвратить применение ядерного оружия.

«Мы не должны поддаваться страху, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире», — сказала Меркель.

Ранее экс-канцлер выразила сомнение в том, что конфликт на Украине может быть решён военным путём. Она также считает, что Киев не может самостоятельно принять решение о начале мирных переговоров с Россией.

Читайте также:

Меркель усомнилась в военном решении украинского конфликта

Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией

Меркель объяснила важность контактов с Путиным
#сша
#россия
#конфликт
#страны
#интервью
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян раскрыла, чем закончится конфликт на Украине
Симоньян: конфликт на Украине закончится ракетным ультиматумом
25 ноября 2024, 11:22

Маргарита Симоньян (фото: kremlin.ru)

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян раскрыла, чем закончится конфликт на Украине. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она подчеркнула, что кризис завершится ракетным ультиматумом.
«Я два с половиной года отвечаю одно и то же: я не знаю, когда это кончится, но я знаю, что это кончится в каком-то виде ракетным ультиматумом», — передает ее слова RT.
В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что обращение президента РФ Владимира Путина — это сигнал, что Москва может находить военные ответы на новые вызовы Запада. Об этом сообщают argumenti.ru со ссылкой на «Известия». Заместить руководителя российского МИД добавил, что ключевые интересы России в области безопасности будут защищены всеми имеющимися средствами.

Читайте также:

Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины

Reuters объяснило причину решения США разрешить удары вглубь России

Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину
#москва
#сша
#военные
#мид
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сторонник союза с РФ Джоджеску лидирует в ходе президентских выборов в Румынии
25 ноября 2024, 10:38

Фото: istockphoto/rarrarorro

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры в ходе первого тура президентских выборов в Румынии. На данный момент обработано 99,4% голосов избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал 22,69 процента голосов, сообщает румынское издание Adevarul. На втором месте идёт действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. За него проголосовали 19,43% избирателей. Замыкает тройку лидеров президентской гонки глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. У неё 18,93% голосов.

Кэлин Джорджеску считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США вооружений Украине. Независимый кандидат выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые в годы Второй мировой войны поддерживали фашистскую Германию. Результаты Джорджеску стали неожиданными для экспертов, поскольку по опросам его шансы оценивались невысоко.

Поскольку никто из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов избирателей, состоится второй тур выборов президента Румынии. Он пройдёт 8 декабря. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

Читайте также:

На Украине приостановили проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией

Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ

Минобороны Румынии заявило об обнаружении обломков «Герани» на своей территории
#сша
#безопасность
#ценности
#министр
#поставки
#нато
#румыния
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кипр собирается вступить в НАТО
25 ноября 2024, 10:38

Фото: iStock/Jean-Marc Pierard

Республика Кипр объявила о планах по вступлению в НАТО. Стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания в ходе встречи президента островного государства Никоса Христодулидиса с главой США Джо Байденом в конце октября, пишет греческая газета «Катимерини».
Напомним, что Кипр был одним из членов-основателей Движения неприсоединения. Однако в 2004 году страна вышла из него в связи со вступлением в Евросоюз.

30 октября Христодулидис прибыл в Вашингтон. Это стало первым визитом кипрского президента в столицу США с 1996 года.

Политика президента Кипра, избранного по итогам выборов в феврале 2022 года, заключается в полной поддержке санкций против России и укреплении связей с США. При этом ранее кипрские власти отмечали, что вступление в НАТО сопряжено с рядом трудностей, в частности, из-за недовольства этим соседней Турции. Также островное государства не соответствует условиям для членства в альянсе.

Читайте также:

Стало известно, как Зеленские поставили «своего» человека во главе кипрского офшора

Эксперт ответил, почему США отказались публично приглашать Украину в НАТО

НАТО готовится напасть на Беларусь: какие районы под угрозой, связь с тактикой ВСУ в Курской области
#кипр
#нато
#сша
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественники в ФРГ требуют от Киева компенсации за подрыв «Северных потоков»
25 ноября 2024, 09:03

Фото: istockphoto/guteksk7

Причастность украинских спецслужб к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Поэтому Киев должен компенсировать материальный ущерб и упущенную выгоду Германии.
Об этом говорится в заявлении немецкого общественного движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»), выдержки из которого приводит ТАСС.

«Ответственность за эту террористическую атаку, несомненно, лежит на украинском правительстве и украинской разведывательной службе», — утверждают общественники.

Авторы заявления подчёркивают, что подрыв газопроводов был направлен не только против России, но и против Германии и её эконмических интересов. Лидеры движения Stoppt die Sanktionen, которых поддержали в Бундестаге, потребовали, чтобы поддержка Украины со стороны Берлина была прекращена до тех пор, пока киевские власти не будут привлечены к ответственности, а ужерб от террористических актов не будет компенсирован.

Читайте также:

WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»

Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения

Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
#санкции
#поддержка
#северный поток
#германия
#украина
#компенсация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кабинет министров РФ не поддержал закон о депремировании работников
25 ноября 2024, 08:26

Фото: istockphoto/Zolnierek

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу ЛДПР, согласно которой в Трудовом кодексе предполагалось закрепить понятие «депремирование» и порядок соответствующей процедуры.
Официальный отзыв кабинета министров приводит ТАСС. В законопроекте под депремированием подразумевалась невыплата или сокращение поощрительной, стимулирующей части заработной платы. Предполагалось, что депремирование работника стало бы возможным при наличии основания, закреплённого в трудовом договоре либо ином ведомственном нормативном акте, причём на сумму, не превышающую 20% от зарплаты.

Однако в кабинете министров данные поправки к ТК не одобрили, указав, что они противоречат позиции Конституционного суда РФ. Произвольное уменьшение или отмена выплат стимулирующего характера не допускается без изменения условий трудового договора. Принятие данного закона привело бы к ущемлению трудовых прав работников.

Читайте также:

Россиянам сообщили новый минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году

МРОТ в России с 2025 года поднимут до 22 440 рублей
#отмена
#изменения
#данные
#поправки
#зарплаты
#рф
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китай испугался сближения России и КНДР
The Guardian: Китай испугался сближения России и Северной Кореи
25 ноября 2024, 05:21

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. По данным The Guardian, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», – сказал он.

По его словам, укрепление отношений взаимоотношений между Москвой и Пхеньяном может побудить Северную Корею усилить провокации, противоречащие интересам Китая. Это также может стать поводом для укрепления отношений США с Южной Кореей и Японией, что, в свою очередь, может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение отношений между Россией и Китаем может повлиять на всю мировую политику.

Читайте также:

Китай указал США на четыре красных линии

В Китае призвали к мирным переговорам по Украине

В Китае заявили о готовности к работе с новой администрацией США
#китай
#кндр
#сша
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»
25 ноября 2024, 04:39

Фото: iStock/olegda88

Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.
По его словам, в задачи «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий, выпаривание оружия и денег у Запада, а также «отправка нового мяса на фронт». Депутат подчеркнул, что Зеленский не обязан соблюдать Конституцию и права человека при выполнении этих обязанностей.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, – давно превратился из президента в Верховного ТЦКшника. Поверьте, он, как и рядовой ТЦКшник, понимает, что если не отправит сдохнуть вас и всех нас, то сдохнет рано или поздно сам», – сказал Дубинский.

Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста президента Украины не изменит ситуацию в стране.

Читайте также:

В Раде указали на неспособность Украины ответить на применение «Орешника»

ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада

В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России
#владимир зеленский
#верховная рада
#депутат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате