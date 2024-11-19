Нетаньяху объявил награду в 5 млн долларов за освобожденного заложника из Газы

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Премьер-министр Израиля объявил награду в 5 миллионов долларов тому, кто освободит и вернет домой хотя бы одного заложника из сектора Газа. Об этом он заявил во время визита в палестинский анклав. По его словам, вместе с деньгами Израиль обязуется дать возможность безопасно покинуть сектор Газа.
«Я обращаюсь к тем, кто хочет выйти из этой ситуации. Тот, кто приведет нам заложника, сможет безопасно покинуть сектор со своей семьей. Мы также дадим в обмен пять миллионов долларов. Выбирайте, выбор за вами», — пояснил он.Ранее издание Israel Hayom писало, что на данный момент лишь около половины от общего числа заложников, удерживаемых с октября прошлого года палестинским движением ХАМАС на территории сектора Газа, до сих пор живы. По информации издания, сейчас в плену палестинских боевиков находится 51 человек, все остальные уже мертвы, хотя официально об их гибели не сообщалось.
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