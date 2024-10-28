Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

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Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и уничтожили все стратегические оборонительные средства страны. Об этом сообщило израильское армейское радио, сообщает РИА Новости.
«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть – все батареи зенитных ракет большой дальности», – подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.
Отмечается, что всего у Ирана было два типа ракет: российская система С-300 и современная ракета иранского производства.
Таким образом, у Ирана остались только отечественные ракетные батареи малой дальности.
Батареям ПВО в Тегеране и на западе Ирана был нанесен значительный ущерб.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что израильская атака на Тегеран была просчетом еврейского государства. Он сказал, что иранский народ покажет Израилю свою силу и возможности.
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Александр Климов