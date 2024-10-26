Израиль завершил операцию по нанесению ударов по Ирану

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Операция Израиля по нанесению ударов по иранским военным объектам завершена. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниель Хагари, его слова приводит армейская пресс-служба.
По словам Хагари, были нанесены целенаправленные и точные удары по военным объектам в Иране, которые предотвратили непосредственные угрозы Израилю. Он отметил, что все те, кто угрожает стране и все, кто стремится втянуть регион в более широкую эскалацию, дорого заплатят.
Напомним, 1 октября текущего года Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Тель-Авив пообещал ответить на это. 24 октября издание The Times сообщило, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в средствах массовой информации США секретных документов о ее подготовке.
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