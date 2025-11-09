Израиль вернул из Газы тело убитого 11 лет назад офицера Адара Голдина
Израильские судмедэксперты опознали тело ещё одного заложника, переданное палестинской стороной в рамках соглашения об обмене с Израилем. Им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, погибший в секторе Газа в 2014 году.
Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«По завершении процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Адара Голдина, что его тело возвращено в Израиль», – говорится в официальном заявлении.
Голдин погиб во время израильской операции «Нерушимая скала» в 2014 году. С тех пор палестинские группировки удерживали тело офицера, отказываясь вернуть его для захоронения.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. В его рамках Палестина освободила 20 заложников, удерживаемых с октября 2023 года. В ответ Израиль выпустил около 2000 палестинских заключённых, включая лиц, осуждённых за террористическую деятельность.
По данным израильских властей, палестинская сторона уже вернула тела 24 погибших заложников, личности которых установлены. В секторе Газа, по предварительной информации, остаются останки ещё четырёх израильтян.