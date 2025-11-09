Израиль вернул из Газы тело убитого 11 лет назад офицера Адара Голдина

09 ноября 2025, 21:09

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Израильские судмедэксперты опознали тело ещё одного заложника, переданное палестинской стороной в рамках соглашения об обмене с Израилем. Им оказался старший лейтенант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Адар Голдин, погибший в секторе Газа в 2014 году.





Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.





«По завершении процедуры опознания Национальным центром судебно-медицинской экспертизы совместно с полицией Израиля и военным раввинатом представители Армии обороны Израиля сообщили семье погибшего заложника старшего лейтенанта Адара Голдина, что его тело возвращено в Израиль», – говорится в официальном заявлении.