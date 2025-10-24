Захарова: почти 50 россиян с родственниками-палестинцами вывезли из сектора Газа
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что из сектора Газа вывезли почти 50 человек.
Как пишет RT, представительство РФ при ПНА совместно с посольством в Иордании помогли покинуть регион в том числе 15 несовершеннолетним.
Одного из эвакуированных, родившегося в 2007 году и страдающего ДЦП, вывезли по медицинской эвакуации ВОЗ.
Перед этим стало известно, что за сутки в секторе Газа погибли более 50 человек, свыше 150 получили ранения. Данные предоставил местный Минздрав в телеграм-канале.
