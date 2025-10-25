Израильские войска ударили по сектору Газа
Израильские войска нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. Сообщение об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В публикации говорится, что целью атаки стал боевик организации «Исламский джихад*». По информации пресс-службы, он планировал в ближайшее время совершить теракт против военнослужащих ЦАХАЛ.
В ведомстве подчеркнули, что военные Южного командования находятся в этом районе в рамках соглашения о прекращении огня. Они заявили, что армия продолжит действовать, чтобы устранять любую непосредственную угрозу.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что арабские страны внесут основной экономический вклад в восстановление сектора Газа после конфликта. По его словам, Соединённым Штатам в первую очередь потребуется дипломатическое участие.
*запрещённая в России террористическая организация.