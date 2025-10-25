Израильские войска ударили по сектору Газа

25 октября 2025, 21:14

В ЦАХАЛ заявили об ударе по террористу, готовившему теракт

Фото: Istock/gorsh13

Израильские войска нанесли точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа. Сообщение об этом распространила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).