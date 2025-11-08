Арабские страны не хотят восстановления Газы на условиях США
FT: Арабские страны не хотят восстановления Газы на условиях США
Арабские государства выступают против поддерживаемого США плана восстановления «Нового сектора Газа» на контролируемой Израилем части анклава.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их мнению, такая инициатива грозит закрепить долгосрочное разделение палестинских территорий.
25 октября президент США Дональд Трамп высказывался о возможном мире на Ближнем Востоке. Американский лидер затронул эту тему, говоря об урегулировании на Украине.
Республиканец подчеркивал, что не собирается тратить время попусту и вновь упомянул характер своих отношений с российским лидером Владимиром Путиным.
Читайте также: