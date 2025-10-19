Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа
Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передаёт РИА Новости.
При этом израильская армия отметила, что жёстко ответит на любое нарушение этого соглашения.
По данным гостелерадиокомпании Kan, в воскресенье утром в районе Рафаха отряд боевиков ХАМАС обстрелял противотанковыми ракетами инженерный бульдозер ЦАХАЛ, задействованный в поисках подземных туннелей. В результате этого инцидента погибли двое израильских военнослужащих. Около того же времени другой отряд боевиков открыл огонь по ещё одной инженерной машине израильской армии.
Тогда ЦАХАЛ возобновил обстрелы, несмотря на действующее прекращение огня, которое, по итогу, не продлилось и недели. Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой.
