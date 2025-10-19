Израиль возобновил режим прекращения огня в секторе Газа

19 октября 2025, 21:37

ЦАХАЛ сообщила о возобновлении соблюдения режима прекращения огня в Газе

Фото: iStock/butenkow

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, передаёт РИА Новости.