Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных
Трамп заявил, что американских военных не будет в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что присутствие американских военных в секторе Газа невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер отметил, что военных США не будет в Газе, так как на то нет видимых причин.
«У нас не будет военных на земле (в Газе — прим. ред.), для этого нет причин», — ответил он журналистам.Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по сектору Газа после прекращения действия соглашения о приостановке боевых действий погиб 51 человек, еще более 150 получили ранения.