Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

19 октября 2025, 17:50

Трамп заявил, что американских военных не будет в секторе Газа

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что присутствие американских военных в секторе Газа невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.





Американский лидер отметил, что военных США не будет в Газе, так как на то нет видимых причин.

«У нас не будет военных на земле (в Газе — прим. ред.), для этого нет причин», — ответил он журналистам.