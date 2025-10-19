Достижения.рф

Трамп заявил о невозможности присутствия в секторе Газа американских военных

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News заявил, что присутствие американских военных в секторе Газа невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.



Американский лидер отметил, что военных США не будет в Газе, так как на то нет видимых причин.

«У нас не будет военных на земле (в Газе — прим. ред.), для этого нет причин», — ответил он журналистам.
Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по сектору Газа после прекращения действия соглашения о приостановке боевых действий погиб 51 человек, еще более 150 получили ранения.
