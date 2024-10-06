Израиль заявил о планах атаковать ядерные объекты Ирана

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль готов атаковать ядерные объекты Ирана в случае необходимости. Министр обороны высказал свое мнение по этому вопросу в интервью CNN.
«Все варианты обсуждаются. Мы доказали, что у Израиля есть возможности поражать цели вблизи и на дальнем расстоянии. Мы соответствующим образом ответим на атаку Ирана», – заявил министр.
В то же время телеканал подчеркнул, что Вашингтон решительно выступает против любой атаки на ядерную инфраструктуру исламской республики. По словам министра Галанта, еврейское государство обсуждает свои ответные меры с Соединенными Штатами, но окончательное решение о том, как ответить на иранскую атаку, будет принято ими самими.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместной борьбы с Ираном и экстремистскими организациями.
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