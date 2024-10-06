Президент Израиля предложил создание ближневосточного аналога НАТО

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Президент Израиля Ицхак Герцог призвал к созданию на Ближнем Востоке организации, подобной НАТО, для совместного противостояния Ирану и экстремистским организациям, сообщает телеканал Al Arabiya.
Он также призвал жителей региона противостоять Тегерану и всем, кто его поддерживает. По его словам, исламская республика представляет собой серьезную угрозу безопасности для Ближнего Востока.
Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о готовности страны к сценариям полномасштабной войны с Израилем. Он напомнил, что Тегеран находится в конфликте с Израилем уже 44 года и регулярно отрабатывает возможные сценарии конфликта.
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