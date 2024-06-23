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Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам

N12: Израиль отказался от украинской помощи в борьбе с иранскими БПЛА
23 июня 2024, 01:50
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Украина предложила Израилю поддержку в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), но Тель-Авив отказался, сообщил телеканал N12.
Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских специалистов, которые смогли бы изучать беспилотники и тестировать собственную систему противодействия БПЛА, а взамен Киев планировал получить новейшие технологии.

Однако Израиль не воспринял эту идею всерьез. Тель-Авив получил несколько обращений от своих украинских коллег, но проигнорировал их.



Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна пытается остановить дальнейшие нападения шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Он выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в войне против возглавляемой Ираном «оси зла».

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#киев
#украина
На Украине раскрыли число ежедневно пытающихся покинуть страну уклонистов
Матвийчук: ежедневно около 100 уклонистов пытаются пересечь границы Украины
23 июня 2024, 00:57

Фото: iStock/undefined undefined

Ежедневно около 100 уклонистов предпринимают попытку пересечь украинскую границу и покинуть страну, сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук, передает ТАСС.
«В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и те, кто пытается миновать их», – отметил Матвийчук.

По его словам, речь идет об уклонистах, которые были задержаны или о которых сообщили пограничники других стран. Он подчеркнул, что если на незаконно пересекающих границу граждан налагается штраф, то организаторам побега грозит уголовная ответственность.

Ранее на Украине сообщили о переговорах с ЕС об экстрадиции в страну уклонистов.

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#ес
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Чехия призвала к приему новых членов в ЕС по «модели регаты»
Глава МИД Чехии Липавски: необходим прием стран в ЕС по «модели регаты»
23 июня 2024, 00:40

Фото: iStock/sinonimas

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны быть приняты в Европейский Союз в соответствии с «моделью регаты», то есть соревнования между кандидатами в плане прогресса реформ, сообщает АПА.
По его словам, соблюдение правил Европейского Союза и реформы – два «параллельных процесса».

«Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», – отметил Липавски.

Глава ведомства добавил, что Украина является «особым случаем» в связи с продолжающимся конфликтом в стране. По его словам, украинцы «выбрали демократию и европейский образ жизни», поэтому они заслуживают любой поддержки со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.

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#ес
#чехия
#мид
#украина
#молдавия
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Стало известно о тревоге в Белом доме из-за выступления Нетаньяху
В Белом доме наблюдается рост тревоги из-за выступления Нетаньяху в Конгрессе
23 июня 2024, 00:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Белый дом все больше встревожен речью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед Конгрессом США в связи с его критикой президента США Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников.
По данным источников, заявление израильского премьер-министра может негативно повлиять на репутацию главы Белого дома, который планирует баллотироваться на второй президентский срок. Следует отметить, что Нетаньяху вызвал обеспокоенность в связи с недавним видеообращением, в котором публично обвинил власти США в прекращении помощи Израилю.

Один из собеседников издания заявил, что политик «может сделать все намного хуже, выступая перед Конгрессом».

РанееНетаньяху принял приглашение выступить перед обеими палатами Конгресса США 24 июля. Приглашение было подписано спикером Палаты представителей, лидерами большинства и меньшинства Сената. По данным Bloomberg, израильская сторона не сразу ответила на приглашение.

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#биньямин нетаньяху
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#израиль
#премьер-министр
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Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита
Митрополит УПЦ Ионафан освобожден на Украине по просьбе патриарха Кирилла
23 июня 2024, 00:16

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Патриарх Кирилл с помощью ходатайства добился свободы для митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого ранее осудили на пять лет. Священнослужитель нуждается в срочном лечении, его скоро доставят в Москву, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского ​патриархата.
Освобождение митрополита было достигнуто путем переговоров.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту УПЦ в Винницкой области в разжигании религиозной розни, а также за оскорбление чувств верующих граждан.

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#патриарх кирилл
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#москва
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В США заявили об угрозе миру после отказа Запада от предложения Путина по Украине
Экономист Сакс: отказ Запада от условий Путина подвергает мир опасности
22 июня 2024, 23:23

Фото: iStock/rarrarorro

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по разрешению украинского конфликта подвергает опасности весь мир.
По его словам, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО. Он предупредил, что любая новая провокация может перерасти в ядерную войну.

«Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», – сказал Сакс.

Также он призвал Запад к проведению переговоров с Россией.

Сакс также возмутился дипломатической позицией Запада, который даже не пытался обсудить предложенные им условия с российским лидером.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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#лнр
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«Они лжецы»: на Западе сделали громкое заявление о «мирных» целях НАТО
Журналист Боуз: политики Запада лицемерят о мире через милитаризацию Европы
22 июня 2024, 22:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Заявления лидеров Запада про «мир» через милитаризацию Европы являются лицемерными. Об этом в социальных сетях написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Политики теперь обещают «мир» через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они», – написал Боуз.

Россия, по заявлению властей, готова к переговорам с альянсом, однако они должны быть равноправными. Кроме того, РФ не пытается никому угрожать, но действия, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.

Ранее публицист Боуз заявлял, что западным странам пора признать наличие нацистов на Украине. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#европа
#нато
#сша
#новости
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Экс-президент Франции Олланд заявил, что «Макронизм» в стране закончился
AFP: Экс-президент Франции Олланд заявил, что «Макронизм» в стране закончился
22 июня 2024, 21:34

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Эпоха «Макронизма» во Франции закончилась. Об этом в беседе с агентством Agence France-Presse заявил экс-президент страны Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства в период с 2012 по 2017 год.
«…макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», – сказал политик.

Он отметил, что данную ситуацию лучше всего охарактеризовал экс-премьер Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», входящую в так называемую президентскую коалицию. Как сообщалось ранее, действующий французский президент Эммануэль Макрон «убил президентское большинство».

Филипп считает, что Макрон после новых выборов получит в парламенте еще меньше мест. К слову, в 2022 году он не смог достичь абсолютного большинства на парламентских выборах.

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#мир
#франция
#эммануэль макрон
#новости
#выборы
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Захарова: Киев угрожает европейской ядерной безопасности
22 июня 2024, 21:13

Фото: сайт МИД РФ

Киевский режим ставит под угрозу европейскую ядерную безопасность. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны.
По словам дипломата, киевский режим не единожды показывает, что полностью пренебрегает безопасностью мирных ядерных объектов. Захарова отмечает, что украинские неонацисты продолжают угрожать выполнению сотрудниками Запорожской АЭС (ЗАЭС) своей работы. Боевики регулярно атакуют не только ЗАЭС, но и другие объекты российской энергетики.

Таким образом противник продолжает демонстрировать «целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».

Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что страна сделает все для лишения Киева возможности бить такими способами.

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#россия
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#запорожская аэс
#новости
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На Западе объяснили коварный план США против РФ
FT: Европа со Штатами годами хотели отдалить Вучича от Путина
22 июня 2024, 20:32

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Соединенные Штаты с Европой долго работали над тем, чтобы отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на источник.
По сообщению информатора FT, ключевая роль в этом вопросе была отведена американскому послу Кристоферу Хиллу, прибывшему в Белград через месяц после того, как началась российская спецоперация на Украине.

«Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось», – сказано в материале.

Аналитики, опрошенные журналистами FT, считают, что у Запада в приоритете поиск помощи для Киева, нежели подталкивание Вучича к демократической реформации.

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#россия
#сербия
#европа
#сша
#владимир путин
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