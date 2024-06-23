Израиль заявил об отказе от украинской помощи по беспилотникам

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Украина предложила Израилю поддержку в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), но Тель-Авив отказался, сообщил телеканал N12.
Отмечается, что Украина планировала пригласить в страну израильских специалистов, которые смогли бы изучать беспилотники и тестировать собственную систему противодействия БПЛА, а взамен Киев планировал получить новейшие технологии.
Однако Израиль не воспринял эту идею всерьез. Тель-Авив получил несколько обращений от своих украинских коллег, но проигнорировал их.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна пытается остановить дальнейшие нападения шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Он выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в войне против возглавляемой Ираном «оси зла».
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Однако Израиль не воспринял эту идею всерьез. Тель-Авив получил несколько обращений от своих украинских коллег, но проигнорировал их.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна пытается остановить дальнейшие нападения шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Он выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в войне против возглавляемой Ираном «оси зла».
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Александр Климов