Израильская армия готовится нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала мощные ответные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, которые будут нанесены ночью 2 октября. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Эти действия стали реакцией на ракетную атаку Ирана, который вечером 1 октября запустил сотни ракет в сторону Израиля. Атака была совершена в отместку за убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы».
США выразили поддержку Израилю после ракетного удара. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что Иран должен понести последствия, однако подчеркнул, что США стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ответные удары ЦАХАЛ, как ожидается, охватят цели на территории всего региона, что может значительно обострить текущий кризис.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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США выразили поддержку Израилю после ракетного удара. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что Иран должен понести последствия, однако подчеркнул, что США стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ответные удары ЦАХАЛ, как ожидается, охватят цели на территории всего региона, что может значительно обострить текущий кризис.
Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова