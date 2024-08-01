Израильская разведка вычислила лидера ХАМАС этим хитрым способом

Фото: istockphoto.com/tupungato
Израильская разведка смогла отследить местоположение Хании с помощью телефонного ПО. Об этом сообщает Lenta.ru. В телефон Хании установили шпионскую деталь, которая выдала его расположение израильской разведке.
31 июля 2024 года глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате операции, проведенной израильской разведкой. Как сообщил журналист Элайджа Манье в соцсети Х, Израиль использовал шпионское ПО, внедренное в телефон Хании через мессенджер WhatsApp, чтобы провести это убийство.
Манье утверждает, что шпионская программа, возможно, аналогична «Pegasus», разработанному израильской фирмой NSO Group. Эта программа позволяет отслеживать цель в реальном времени и точно определять её местоположение, что помогло израильской разведке найти Ханию в его квартире.
По словам Манье, перед атакой Хания общался по телефону с сыном. Убийство вызвало масштабный ответ в Иране: над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю в ответ на убийство.
Читайте также:
Иран объявил последний ультиматум Западу по Палестине
Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
Иран заставит пожалеть виновных в гибели Хании, заявил президент Пезешкиан
Манье утверждает, что шпионская программа, возможно, аналогична «Pegasus», разработанному израильской фирмой NSO Group. Эта программа позволяет отслеживать цель в реальном времени и точно определять её местоположение, что помогло израильской разведке найти Ханию в его квартире.
По словам Манье, перед атакой Хания общался по телефону с сыном. Убийство вызвало масштабный ответ в Иране: над мечетью Джамхаран в Иране был поднят красный флаг мести. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю в ответ на убийство.
Читайте также:
Иран объявил последний ультиматум Западу по Палестине
Иран ответит на убийство Хании спецоперациями
Иран заставит пожалеть виновных в гибели Хании, заявил президент Пезешкиан
Елена Перлова