МИД: Россия ведет работу с ХАМАС и Израилем для освобождения заложников

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Россия активно взаимодействует с Израилем и движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, среди которых находятся и российские граждане, удерживаемые в Газе.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Ранее СМИ сообщали о визите российской делегации в Израиль для переговоров с израильской стороной по возможной сделке с ХАМАС, однако официального подтверждения не поступало. В октябре также состоялась встреча Богданова с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком, который выразил готовность освободить двух российских заложников, в том числе Александра Труфанова и Максима Харкина, в рамках обмена с Израилем.
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«Мы поддерживаем контакты по освобождению заложников и российских граждан как с израильскими, так и с палестинскими представителями. Наши посольства в Дохе и Тель-Авиве очень активно работают над этим вопросом», — подчеркнул Богданов.
Ранее СМИ сообщали о визите российской делегации в Израиль для переговоров с израильской стороной по возможной сделке с ХАМАС, однако официального подтверждения не поступало. В октябре также состоялась встреча Богданова с замглавы политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком, который выразил готовность освободить двух российских заложников, в том числе Александра Труфанова и Максима Харкина, в рамках обмена с Израилем.
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Елена Перлова