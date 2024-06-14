Израильские солдаты замечены в применении средневекового оружия

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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) применили на границе с Ливаном требушет. Это старинная катапульта для запуска зажигательных ядер, которая использовалась в войнах XVI века.
Как отмечает телеканал CNN, впервые ролики с кадрами применения средневекового вооружения появились в социальных сетях в среду, 12 июня. Было установлено, что события происходили на израильско-ливанской границе. На видеозаписи видно, как с помощью катапульты через высокий забор запускается огненный шар. Вокруг стоят израильские солдаты.
Вероятно, катапульта с зажигательным снарядом использовалась для поджога растительности вблизи забора на границе, чтобы сделать невозможным скрытное перемещение бойцов ливанского движения «Хезболла». Израильские СМИ пишут, что применение требушета было местной инициативой, которая «не получила широкого применения».
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Александр Бойцов