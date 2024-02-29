«Шкурные интересы»: Востоковед Онтиков объяснил, зачем Израилю нужно вторжение в Ливан

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может начать вооружённый конфликт с Ливаном, чтобы попытаться удержать власть, об этом заявил востоковед Андрей Онтиков.
В интервью «Известиям» востоковед заявил, что палестино-израильский конфликт, который начался 7 октября 2023 года, хоть и причиняет неприятности Иерусалиму, в то же время удерживает Нетаньяху на посту правителя.
Онтиков считает, что израильский премьер может угодить за решётку, когда начнётся расследование атаки боевиков ХАМАС на участников музыкального фестиваля на юге Израиля. В этом случае единственное, что остаётся Нетаньяху — это поддерживать конфликт, полыхающий на Ближнем Востоке.
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«Та операция, которая проводится в секторе Газа, не дает своих плодов. Если Нетаньяху останавливает свою операцию, то, соответственно, у него начинаются большие внутренние проблемы», — объяснил эксперт.
«Поэтому исключать войну с Ливаном, ну и конкретную наземную операцию нельзя. Развитие событий зависит от «шкурных интересов» Нетаньяху», — заключил востоковед.
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Евгения Парфентьева