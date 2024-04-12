Ливан произвёл множественные пуски ракет и БПЛА в сторону Израиля

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Множественные пуски ракет и беспилотников зафиксированы со стороны Ливана в направлении Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ливанское движение «Хезболлах» подтвердило запуск десятка ракет по позициям израильской артиллерии.
В настоящее время системы ПВО «Железный купол» отражают массированный обстрел. Ракеты и беспилотники ударяют по северной части Израиля.
По сообщениям западных изданий, ливанские войска, вероятно, пытаются перегрузить противовоздушную оборону Израиля, чтобы потом нанести более мощный удар.
Также сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрел нанесла удары по военным объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.
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В настоящее время системы ПВО «Железный купол» отражают массированный обстрел. Ракеты и беспилотники ударяют по северной части Израиля.
По сообщениям западных изданий, ливанские войска, вероятно, пытаются перегрузить противовоздушную оборону Израиля, чтобы потом нанести более мощный удар.
Также сообщается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на обстрел нанесла удары по военным объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана.
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Анастасия Чинкова