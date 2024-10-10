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Al Jazeera: ЦАХАЛ ударил по объекту миротворцев ООН в Ливане

10 октября 2024, 15:03
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники.
«Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура», — сообщает телеканал.
По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.



Как сообщалось ранее, операция ЦАХАЛ «Железные мечи» вряд ли завершится до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября. Уточнялось, что западная политическая элита хочет, чтобы вторжение в Ливан завершилось, но у израильских военных, похоже, свои планы на этот счет.

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Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
10 октября 2024, 15:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. Об этом говорится в указе, который опубликован на портале правовых актов.
В новой редакции указа больше нет исключений, для которых виза ранее была необходима. Уточняется, что теперь без визы в РФ граждане Грузии смогут въезжать и «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней», а также желающие получить в стране образование.

В мае прошлого года российский лидер отменил визовый режим для граждан Грузии, который действовал с 2000 года. Также Путин отменил введенный в 2019 году запрет на полеты российских самолетов в Грузию.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией является наиважнейшим приоритетом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Дубинский: Байден не хочет помогать с «планом победы» Зеленского
10 октября 2024, 14:39

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Джо Байден, отменив поездку в ФРГ, перекладывает таким образом ответственность за реализацию «плана Зеленского» на Европу и Киев. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас содержится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Знак очень плохой. И говорит о демонстративной позиции США — решайте свои проблемы сами, с Европой. Настоящая причина, по которой Байден отменил поездку в Германию, заключается в нежелании участвовать в реализации «плана победы» Зеленского», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что отмена поездки Байдена на саммит в ФРГ доказывает, что «план победы» Зеленского не вызвал восторга в США и отбил желание видеть Зеленского.

Ранее Байден перенес свою поездку в Германию и Анголу из-за урагана «Милтон». По информации Spiegel, у него была запланирована остановка на военной базе «Рамштайн» для участия в саммите по военной помощи Украине. Президент США подтвердил, что намерен посетить Германию и Анголу позже, однако саммит перенесут, чтобы он смог присутствовать.

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Миллер: колебания цен на газ в Европе достигали 15% после отказа от поставок РФ
10 октября 2024, 14:19

Фото: iStock/MikeMareen

Колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, теперь спекулятивный капитал в этом регионе привел к росту волатильности цен.
«Произошел отказ от долгосрочных контрактов по предсказуемым ценам. С другой стороны, появился новый большой серьезный игрок, имя этому игроку - спекулятивный капитал. Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы», — пояснил он.
Миллер также отметил, что европейские инвестфонды удерживают в «длинных» позициях порядка 25 млрд кубометров газа, что соразмерно одной четверти всех запасов в подземных хранилищах Евросоюза.

Он также добавил, что теперь среднегодовая цена на газ в Европе вдвое выше, чем было в 2016-2020 годах, а августе-сентябре этого года цены и вовсе выросли сразу на четверть.

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Стало известно, где пройдет встреча стран «ядерной пятерки»
Рябков: встреча стран «ядерной пятерки» пройдет в Нью-Йорке
10 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Albert_Karimov

Встреча представителей стран «ядерной пятерки» пройдет в скором будущем во время заседания первого комитета в Нью-Йорке, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, там же станет известно более подробно о планах китайского координаторства в этом формате.
«Да. Сейчас на полях первого комитета сессия, которая проходит в Нью-Йорке, соответствующие контакты пройдут. Там и узнаем подробнее и конкретнее о планах китайского координаторства в пятерке», — пояснил он.
Рябков добавил, что встреча ожидается в ближайшие пару недель в Нью-Йорке и пожелал Китаю успехов в «это непростое время».
«Но они могут рассчитывать на нашу поддержку, и мы надеемся, что западная тройка участников этого формата будет вести себя хотя бы немного более конструктивно», — отметил замглавы МИД РФ.
«Ядерная пятерка» — неформальное объединение ядерных держав, в которое входят Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В 2023 и 2024 годах функцию координатора в нем играла Россия, теперь — КНР.

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Захарова: Гутерриш намеревается посетить саммит БРИКС в Казани
10 октября 2024, 13:09

Фото: istockphoto/chrisman

Генсек ООН Антониу Гутерриш собирается посетить грядущий саммит БРИКС в Казани. Об этом он заявил на ГА ООН в рамках встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Информацию подтвердила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ, дипломат Мария Захарова.
«Да. О своем намерении он говорил в ходе встречи с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях ГА ООН», — прокомментировала она.

Саммит БРИКС состоится в период с 22 по 24 октября. Как отмечали эксперты, объединением интересуется все больше стран. Одной из черт БРИКС, по словам специалистов, является учет мнений и интересов всех государств-участников в отличие от НАТО, где свои амбиции реализует за счет других американская сторона.

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Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП
ЕП опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП с РФ
10 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европарламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финскими властями КПП на границе с Россией. Об этом говорится на сайте ЕП.
В Telegram-канале Общества русскоязычных жителей Финляндии сообщается, что петиция была одобрена и опубликована после 5 месяцев модерации. Отмечается, что авторы петиции обратились ко всем резидентам Евросоюза, независимо от гражданства, с просьбой поддержать инициативу по открытию контрольно-пропускного пункта.

Данную петицию подписали уже более ста человек.

Напомним, Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября прошлого года по причине неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане РФ и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Россией.

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«Всех ждет конец света»: Политолог раскрыл, что будет с НАТО после победы РФ в СВО
Политолог Блохин: после победы РФ в СВО НАТО не распадется
10 октября 2024, 12:59

Фото: istockphoto/Barks_japan

Поражение Соединенных Штатов в конфликте на Украине приведет к распаду Североатлантического альянса и освобождению Европы от американского подчинения, заявил в интервью Corriere della Sera французский историк Эммануэль Тодд.
«Если США потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной», — сказал он.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности российской академии наук, политолог, американист Константин Блохин в беседе с «Радио 1» заявил, что распад НАТО вряд ли произойдет.

«Да, будет нанесен колоссальный имиджевый ущерб по странам Запада, но освобождения Европы вряд ли стоит ожидать, потому что сама Европа не особо хочет освобождаться от влияния НАТО. Если бы хотела, то давно бы создала независимую европейскую армию и выступила против взрывов северных потоков и так далее», — сообщил политолог.

Он добавил, что сама Европа идет в форматоре американской внешней политики и рассматривает НАТО в качестве инструмента безопасности.

«Готовы и платить, и сами стрелять в свою правую и левую ногу, и наносить себе ущерб от антироссийских санкций. Такие высказывания надо рассматривать как алармизм, цель которого напугать: "Ребята, давайте по полной программе поддерживать Украину, иначе нас всех ждет конец света — закат и деградация западной цивилизации"», — объяснил американист.

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В Финляндии назвали НАТО самой большой угрозой для Европы
Финский профессор Малинен назвал НАТО самой большой угрозой для Европы
10 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Самой большой угрозой для Европы сейчас является НАТО. Об этом в соцсети X написал геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Малинен также негативно высказался об интернет-сообществе НАФО, которое было создано якобы для борьбы с российской пропагандой.

«НАТО и НАФО — самые большие гибридные угрозы в Европе. Собираетесь ли вы их устранить?» — задался вопросом профессор.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что блок Североатлантического альянса продолжает окружать РФ своей инфраструктурой, что, в свою очередь, представляет опасность для страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Мы победим»: что пленные боевики «Азова»* рассказали Стивену Сигалу и зачем на самом деле он их посетил
10 октября 2024, 12:23

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Американский актер и режиссер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где пообщался с членами бригады «Азов»*. О том, что ему рассказали украинские военнопленные и в каких условиях они содержатся читайте в материале «Радио 1».

Стивен Сигал приехал к пленным боевикам «Азова»*


Американский актер и режиссер Стивен Сигал, занимающий должность специального представителя Министерства иностранных дел России по гуманитарным вопросам между Россией и США, посетил украинских военнослужащих из батальона «Азов»* в поселке Еленовка, расположенном в ДНР.
Трансляция встречи проводилась на телеканале «Россия 1».

На кадрах видно, как Сигал, опершись на высокий забор, общается с военными. Сначала у бойцов спросили, узнают ли они, кто стоит перед ними. Они подтвердили, что знают, и поделились своими впечатлениями об условиях, в которых содержатся. Один из бойцов заявил: «К нам относятся неплохо, довольно хорошо. Жаловаться не на что. Я считаю, что условия нормальные».

После этого актер поинтересовался у одного из украинских военнослужащих, хочет ли он вернуться домой.

«С каждым днем я мечтаю об этом», — ответил военный.

В прошлом боевики группировки отличались жестокостью, совершая зверства как против ополченцев, так и против мирных жителей. Сигал рассказывает, что для этих неонацистов «убийство безоружного человека» не считается преступлением.



Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Сигал работает над документальным фильмом об СВО


В мае 2023 года Сигал заявил, что создает документальную ленту о событиях в зоне специальной военной операции на Украине.

«Это сложная задача — донести до нас и до всего мира правду о том, что на самом деле там происходит», — подчеркнул он.

По словам актера, в фильме будут представлены доказательства того, что спецоперация «не является вторжением России, как это утверждают многие страны, включая представителей НАТО и США». Сигал также отметил, что посетил горячие точки в районе СВО и беседовал как с российскими, так и с украинскими военными. Он признался, что был удивлен, узнав, что многие украинцы считают, что у них нет нацистов.

Ранее он выразил уверенность в том, что Россия выйдет победителем в военном конфликте на Украине.

«Да, я вам говорю точно, мы победим», — заявил Сигал, добавив, что считает Россию своим домом навсегда.


Пленные боевики «Азова»*


Бойцы «Азова»* находятся в плену с 2022 года. В мае того же года Министерство обороны России объявило о полном захвате территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где шли интенсивные бои. В ходе операции сложили оружие и сдались 2439 представителей «Азова»* и военнослужащих украинской армии.

Сергей Шойгу, который на тот момент был министром обороны, утверждал, что во время взятия «Азовстали» было ликвидировано свыше четырех тысяч украинских военнослужащих, включая бойцов террористической группировки. На сентябрь 2024 года более 900 членов этого национального формирования всё ещё остаются в плену.

Стивен Сигал: отношение к России


Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сигал стал российским гражданином в 2016 году, получив паспорт из рук Владимира Путина, а с 2018 года он является специальным представителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.

Он всегда имел глубокие связи с Россией – его дед по отцовской линии родом из буддистского региона, после чего в начале 20 века эмигрировал в США. Как сам утверждает актёр, у него есть корни во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Украине и Беларуси. Сын Стивена Доминик Сигал в марте 2024 года вступил в брак с русской моделью Айрин Даниловой.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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