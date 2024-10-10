Al Jazeera: ЦАХАЛ ударил по объекту миротворцев ООН в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники.
«Израильская армия нанесла удар по смотровой вышке сил UNIFIL в штаб-квартире в Рас-эн-Накура», — сообщает телеканал.По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.
Как сообщалось ранее, операция ЦАХАЛ «Железные мечи» вряд ли завершится до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября. Уточнялось, что западная политическая элита хочет, чтобы вторжение в Ливан завершилось, но у израильских военных, похоже, свои планы на этот счет.
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Никита Кротов