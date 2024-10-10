Al Jazeera: ЦАХАЛ ударил по объекту миротворцев ООН в Ливане

Колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, теперь спекулятивный капитал в этом регионе привел к росту волатильности цен.